Tage der Entscheidung

Kann die Hensoldt-Aktie das Kursdrama noch abwenden? 20.01.2026, 11:29 Uhr

Tage der Entscheidung: Kann die Hensoldt-Aktie das Kursdrama noch abwenden?
© Symbolbild von Bornil Amin auf Unsplash
Ob der zahlreichen geopolitischen Brandherde standen die Aktien der deutschen Rüstungskonzerne bereits in den letzten Wochen im Fokus von Anlegern und Investoren.
Entsprechend erwischten Rüstungsaktien eine robusten Start ins neue Jahr. Die Eskalation im Grönland-Konflikt könnte die Erholung nun weiter vorantreiben. Trotz der jüngsten Kursrallye weisen einige Rüstungstitel jedoch durchaus fragile Chartbilder auf. Zu ihnen gehört auch Hensoldt. Sollte es nicht zu einer Klärung auf der Oberseite kommen, könnte sich eine nachhaltige Korrekturbewegung einstellen – die Zeit drängt. 

Kann die Hensoldt-Aktie das Kursdrama noch abwenden?

Der untere Chart der Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) verdeutlicht die spannende Konstellation. Das vierte Quartal 2025 stand ganz im Zeichen einer heftigen Korrektur. Ausgehend vom Anfang Oktober ausgebildeten Hoch im Bereich von 117,7 Euro kippten erst die Stimmung und schließlich der Kurs. Gewinnmitnahmen dominierten in den darauffolgenden Wochen das Handelsgeschehen. Ende November beruhigte sich die Lage. Die Aktie bildete einen Korrekturboden aus. Neues Jahr, neues Glück hieß es dann Anfang Januar. Die Aktie beendete die Korrektur respektive die Bodenbildung und startete erst einmal durch.

Hensoldt Aktienchart

In dieser Phase war es eminent wichtig, dass es ihr gelang, wichtige Widerstände – wie die Kursbereiche um 80 Euro und 90 Euro – zurückzuerobern. Das entspannte zwar das Chartbild, aber letztendlich reichte es nicht aus, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Hierzu bedarf es einer Kraftanstrengung. Im Kursbereich von 100 Euro bis 117,7 Euro liegen einige markante Hochpunkte vorangegangener Bewegungen. Diese bilden ein knackiges Widerstandscluster. Und erst, wenn es Hensoldt gelingen sollte, nachhaltig über die 117,7 Euro auszubrechen, würde das die erhoffte Klärung des Chartbilds nach sich ziehen. 

In der aktuellen Phase muss immer wieder mit Rücksetzern und Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Der Aktienmarkt wirkt aufgrund der Geopolitik insgesamt fragil. Die Risiken auf der Unterseite sind entsprechend zu berücksichtigen. In Bezug auf Hensolt heißt das, dass etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 90 Euro oder 80 Euro begrenzt bleiben sollten. Ein Rücksetzer unter die Zone 70 Euro / 65 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ für Hensoldt. Auch beim Kursziel von 90 Euro bleiben die US-Amerikaner zurückhaltend. 

Bn-Redaktion/mt

