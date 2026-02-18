Anzeige
Xiaomi Aktie zwischen Autos und Robotern wächst jetzt die Fantasie 18.02.2026, 16:53 Uhr

Symbolbild Xiaomi
© Foto von He Junhui auf Unsplash
Die Xiaomi sorgt erneut für Aufmerksamkeit, weil der Konzern parallel in mehreren Zukunftsmärkten expandiert. Neben Smartphones und Smart-Home-Produkten gewinnt vor allem das Elektroauto-Geschäft an Bedeutung. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen bereits an einem weiteren Feld: humanoide Roboter. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob sich aus der breiten Strategie neue Impulse für die Aktie ergeben können.
Wachstum in mehreren Branchen

In kurzer Zeit hat Xiaomi seine Position über das klassische Smartphone-Geschäft hinaus ausgebaut. Besonders stark entwickelte sich zuletzt die Autosparte, die sich nach dem Marktstart schnell etablieren konnte. Parallel treibt der Konzern neue Gerätegenerationen im Mobilfunkbereich sowie größere TV-Modelle voran und positioniert sich stärker im Premiumsegment. Die Strategie zeigt, dass Xiaomi zunehmend als umfassender Technologieanbieter auftreten will und nicht mehr nur als Hersteller günstiger Elektronikprodukte.

Robotik rückt in den Fokus

Konzernchef Lei Jun richtet den Blick bereits auf den nächsten Schritt. In den kommenden Jahren sollen humanoide Roboter in eigenen Produktionsstätten eingesetzt werden. Dafür baut Xiaomi Kompetenzen im Bereich künstliche Intelligenz aus und wirbt gezielt Spezialisten aus der Robotikbranche an. Das Vorhaben erinnert an den schnellen Aufbau des Elektroautogeschäfts, das ebenfalls zunächst skeptisch betrachtet wurde.

Aktienanalyse

Aktie nach Rückgang stabilisiert

Die Kursentwicklung verlief zuletzt wechselhaft. Nach einem deutlichen Rücksetzer stabilisierte sich die Aktie und zeigte erste Anzeichen einer Erholung. Marktbeobachter achten nun darauf, ob wichtige charttechnische Marken überwunden werden können, was neues Momentum bringen könnte.

Chancen und Risiken zugleich

Die breite Aufstellung eröffnet Wachstumschancen, erhöht aber auch die Abhängigkeit von mehreren hart umkämpften Märkten. Besonders im Elektroautobereich herrscht intensiver Wettbewerb, während steigende Kosten zusätzlich belasten können. Gleichzeitig unterstreichen solide Geschäftszahlen und laufende Investitionen die langfristigen Ambitionen des Konzerns. Anleger beobachten daher vor allem, ob Xiaomi seine Expansionsstrategie in weiteren Marktanteilen umsetzen kann.

Bn-Redaktion/js
Bn-Redaktion/js
