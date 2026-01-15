Technisches Signal trifft Konzernumbau

BASF mit Golden Cross: Deutet sich eine nachhaltige Erholung an? 15.01.2026, 17:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Chemielabor
© Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
Die Aktie von BASF rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Charttechnisch hat der Chemiekonzern zuletzt ein viel beachtetes Signal geliefert: Der 50-Tage-Durchschnitt ist über den 200-Tage-Durchschnitt gestiegen – ein sogenanntes Golden Cross. Parallel treibt BASF den strategischen Umbau voran, während die Einschätzungen der Analysten weiterhin auseinandergehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 46,25 EUR +1,36 % Lang & Schwarz

Uneinheitliche Analystenurteile, operative Fortschritte

Auf Analystenseite zeigt sich ein gemischtes Bild. Während einige Institute wie Barclays oder Berenberg weiterhin zurückhaltend bleiben und eher begrenztes Potenzial sehen, verweisen andere auf operative Verbesserungen im laufenden Jahr. Warburg Research und Bernstein rechnen insbesondere in der zweiten Jahreshälfte mit Fortschritten, auch die UBS sieht moderates Aufwärtspotenzial. Untermauert wird diese Einschätzung durch strategische Maßnahmen: Die geplante Übernahme von AgBiTech soll das Geschäft mit biologischem Pflanzenschutz stärken, das neue Werk im chinesischen Zhanjiang befindet sich im Hochlauf, und das laufende Aktienrückkaufprogramm reduziert die Zahl der ausstehenden Anteile. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von rund fünf Prozent.

Charttechnik liefert konstruktives Bild

Aus technischer Sicht hat sich die Lage spürbar aufgehellt. Mit dem Golden Cross liegt ein klassisches mittelfristiges Kaufsignal vor. Die Aktie bewegt sich aktuell um die Zone bei 45 Euro und hat damit frühere Widerstände überwunden. Weitere Hürden warten im Bereich um 47 bis 50 Euro. Sollte sich der Kurs darüber etablieren, rückt das frühere Jahreshoch bei rund 55 Euro wieder in den Blick. Auf der Unterseite dienen die gleitenden Durchschnitte als wichtige Unterstützungen, während das Tief aus dem Frühjahr deutlich tiefer liegt und den übergeordneten Risikorahmen markiert.

Aktienanalyse

Einordnung für Anleger

BASF steht charttechnisch an einem interessanten Punkt, während fundamental noch nicht alle Risiken ausgeräumt sind. Der Konzernumbau, Investitionen in Wachstumsmärkte und die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik sorgen jedoch für Stabilität. Ob aus dem technischen Signal eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entsteht, dürfte maßgeblich von der weiteren operativen Entwicklung und dem konjunkturellen Umfeld abhängen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU93JT
Ask: 0,24
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GU0SAS
Ask: 0,95
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU93JT GU0SAS. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Halbleiter-Rallye nimmt Fahrt auf nach TSMC-Zahlen: TSMC-Aktie schie…

17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Analystenstimmen: TKMS nach Kursrallye abgestuft – Kursziele …

17:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet erreicht historischen Meilenstein dank KI‑Deal mit …

17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erneute Prognosekorrektur: ABO Energy rutscht tiefer in die …

16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon vor Befreiungsschlag: Wenn dieser Widerstand überwunden …

14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rücksetzer statt Rallye: Wie stabil ist Broadcoms KI-Story?

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

14 Billionen Dollar: BlackRock wächst aber feuert Mitarbeiter

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI als Goldgrube: TSMC auf dem nächsten Level

12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer