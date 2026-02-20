Anzeige
Telekom-Aktie am Scheideweg

20.02.2026, 19:59 Uhr

Hinter den Wertpapieren der Deutschen Telekom liegt ein bemerkenswerter Sprint: Binnen eines Monats schoss der Börsenwert um rund ein Viertel in die Höhe. Während glänzende Geschäftsaussichten die Fantasie der Anleger anregen, schlagen Chartanalysten nun jedoch Alarm.
Solides Fundament und KI-Fantasie
Hinter der jüngsten Kursrallye stehen überzeugende Unternehmenszahlen. Die Deutsche Telekom steigerte die Erlöse im dritten Jahresviertel 2025 auf fast 29 Milliarden Euro, auch wenn der Gewinn je Aktie leicht auf 0,50 Euro nachgab. Getragen von einem florierenden US-Geschäft und einem stabilen europäischen Markt, hob das Management im vergangenen Jahr dreimal die Prognose an. Zusätzlichen Schub verleiht ein milliardenschweres Projekt mit dem Chip-Giganten Nvidia zum Aufbau einer KI-Cloud für die Industrie.

Lukrative Aussichten für Anleger
Neben der strategischen Neuausrichtung lockt das Unternehmen mit großzügigen Kapitalmaßnahmen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr peilt der Vorstand einen Gewinn von knapp zwei Euro je Papier an, weshalb die Dividende auf glatt einen Euro steigen soll. Flankierend dazu läuft seit Januar 2026 ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Bis Mitte Februar wurden bereits fast neun Millionen Anteile erworben, was den rechnerischen Gewinn je Aktie weiter verdichtet.

Aktienanalyse

Technische Indikatoren warnen vor Überhitzung
Trotz dieser fundamentalen Stärke bereitet die Charttechnik zunehmend Bauchschmerzen. Nach dem rasanten Aufstieg vom November-Tief bei gut 26 Euro auf Spitzenwerte jenseits der 33,50 Euro stockt der Motor aktuell bei rund 32,50 Euro. Das Papier prallt an einer massiven historischen Barriere ab. Zudem signalisiert der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 71 mittlerweile eine deutliche Überhitzung des Marktes.

Warten auf die nächste Richtungsentscheidung
Für Neueinsteiger mahnt die aktuelle Konstellation zur Geduld, da die Wahrscheinlichkeit für einen Kursrücksetzer merklich steigt. Fällt das Papier unter die erste Haltezone bei 32 Euro, rückt rasch die 30-Euro-Marke ins Visier. Ein solcher Rücklauf würde den generellen Aufwärtstrend zwar nicht brechen, könnte aber potenziell günstigere Einstiegschancen eröffnen. Frische Impulse für die weitere Entwicklung werden bereits am 26. Februar 2026 mit der Vorlage des Jahresfinanzberichts erwartet.

Bn-Redaktion/js
