08.08.2025, 13:54 Uhr

Der Spezialist für KI-gestützte Präzisionsmedizin Tempus AI hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht die Anleger begeistert. Dank starker Geschäftszahlen und einer erhöhten Jahresprognose legte die Aktie des US-Unternehmens nachbörslich zweistellig zu. Das rapide Wachstum, insbesondere im Bereich Genomik, untermauert das Vertrauen der Investoren in die innovative Verknüpfung von künstlicher Intelligenz und medizinischen Daten.
Genomik als Wachstumsmotor
Im zweiten Quartal konnte Tempus AI seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 89,6 Prozent auf 314,6 Millionen US-Dollar steigern. Haupttreiber dieses Anstiegs war das Segment Genomik, das um 115,3 Prozent auf 241,8 Millionen US-Dollar zulegte. Dieses starke Wachstum ist auf die beschleunigte Nachfrage nach Tests für Krebserkrankungen (plus 26 Prozent) und Erbkrankheiten (plus 32 Prozent) zurückzuführen. Auch der Umsatz aus Daten und Dienstleistungen entwickelte sich mit einem Zuwachs von 35,7 Prozent auf 72,8 Millionen US-Dollar positiv.

Gewinne und optimierter Ausblick
Parallel zum Umsatzwachstum stieg der Bruttogewinn des Unternehmens um 158,3 Prozent auf 195 Millionen US-Dollar. Aufgrund dieser positiven Entwicklung blickt das Management optimistisch in die Zukunft und hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 1,26 Milliarden US-Dollar angehoben. Ein weiteres Highlight ist die Aussicht auf ein positives bereinigtes EBITDA von 5 Millionen US-Dollar für 2025, was eine enorme Verbesserung von 110 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

CEO sieht "schnelleres Wachstum"
Eric Lefkofsky, Gründer und CEO von Tempus, zeigte sich sehr zufrieden: "Das Geschäft entwickelt sich gut. Umsatz und Margen wachsen schneller als erwartet." Die Anleger honorieren die guten Nachrichten und die angehobene Prognose. Die Aktie, die bereits eine Woche zuvor ein Plus von 4,5 Prozent verzeichnete, setzte ihren Aufwärtstrend mit einem deutlichen zweistelligen Sprung fort.

In den Foren zeigen sich die Anleger überwiegend optimistisch über die aktuellen Geschäftszahlen. Während einige Nutzer auf die hohe Volatilität der Aktie hinweisen, sehen viele den Kauf von Anteilen durch die Ark Invest ETFs als starkes Signal. Die allgemeine Stimmung ist positiv, aber auch von der Erkenntnis geprägt, dass der Markt schnelllebig ist. Zur Diskussion

