12.03.2026, 19:13 Uhr

Tesla treibt unter Elon Musk den strategischen Umbau des Konzerns voran und erweitert sein Geschäft über Elektroautos hinaus. Mit der neuen KI-Plattform „Macrohard“ sowie dem Einstieg in den britischen Strommarkt baut das Unternehmen ein umfassendes Technologie- und Energieökosystem auf. Gleichzeitig zeigen steigende Verkaufszahlen in China und geplante Robotik-Projekte wie Optimus Gen 3, dass Tesla langfristig auf mehrere Wachstumsfelder setzt.
Musk treibt den Umbau des Konzerns mit neuen Geschäftsmodellen voran

Elon Musk beschleunigt derzeit den strategischen Umbau seines Unternehmens deutlich. Während sich die öffentlichen Diskussionen lange vor allem um Elektroautos drehten, rücken zunehmend neue Geschäftsfelder in den Fokus. Neben einer spürbaren Erholung der Verkaufszahlen in China sorgen aktuell zwei Initiativen für Aufmerksamkeit an den Märkten: ein ambitioniertes KI-Softwareprojekt sowie der direkte Einstieg in den britischen Strommarkt. Beide Schritte unterstreichen die Strategie, Tesla langfristig breiter aufzustellen und weniger abhängig vom klassischen Fahrzeugverkauf zu machen.

Mit der Vorstellung eines neuen Softwareprojekts sorgte Musk bereits gestern für Schlagzeilen. Unter dem Namen "Macrohard" präsentierte der CEO eine Kooperation zwischen Tesla und dem KI-Startup xAI, das kürzlich von SpaceX übernommen wurde. Das System kombiniert das Sprachmodell Grok mit Teslas eigenen KI-Agenten sowie speziell entwickelten Chips aus dem Konzern. Ziel dieser Plattform ist es, komplexe digitale Arbeitsprozesse innerhalb von Softwareunternehmen weitgehend zu automatisieren. Damit bewegt sich Tesla zunehmend in Richtung eines technologiegetriebenen Software-Ökosystems, das weit über den Automobilsektor hinausreichen könnte.

Tesla steigt direkt in den britischen Strommarkt ein

Parallel zu diesem Vorstoß im Softwarebereich baut der Konzern auch seine Energieaktivitäten aus. Tesla Energy Ventures erhielt heute die offizielle Lizenz der britischen Aufsichtsbehörde Ofgem. Damit darf das Unternehmen künftig Haushalte und Unternehmen im Vereinigten Königreich direkt mit Strom versorgen.

Die Strategie dahinter basiert auf der Vernetzung verschiedener Tesla-Produkte. Elektroautos, stationäre Heimspeicher und Solaranlagen sollen in ein integriertes Energiesystem eingebunden werden. Auf diese Weise tritt Tesla künftig in direkte Konkurrenz zu etablierten britischen Energieversorgern. Der Schritt gewinnt zusätzliche Bedeutung vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung im britischen Automarkt. Dort waren die Fahrzeugauslieferungen des Konzerns im vergangenen Jahr um knapp neun Prozent zurückgegangen.

Deutliche Erholung auf dem wichtigen chinesischen Markt

Während in Europa neue Geschäftsbereiche aufgebaut werden, liefert das Kerngeschäft in Asien positive Signale. Nach einem schwachen Jahresauftakt zeigen die aktuellen Zahlen des Branchenverbandes CPCA eine deutliche Erholung auf dem chinesischen Markt, der für Tesla weiterhin zu den wichtigsten Absatzregionen zählt.

Im Februar 2026 setzte der Konzern insgesamt 38.206 Fahrzeuge ab. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einem Wachstum von 106,69 Prozent. Besonders stark entwickelte sich erneut das Model Y. Von diesem Modell wurden 25.286 Einheiten verkauft, was einem Anstieg von 215,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch beim Marktanteil konnte Tesla zulegen: Im Segment der reinen Elektrofahrzeuge erreichte das Unternehmen einen Anteil von 13,74 Prozent. Damit wurde der höchste Wert seit April 2024 erreicht.

Große Investitionen in KI, Robotik und neue Technologien

Die aktuellen operativen Entwicklungen treffen auf eine weiterhin solide finanzielle Basis. Zwar ging der Gewinn im Schlussquartal 2025 deutlich zurück, dennoch verfügt der Konzern über Barreserven von mehr als 44 Milliarden US-Dollar. Dieses Kapital bildet die Grundlage für die laufende Diversifizierung in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik.

An der Börse reagieren Investoren auf die Vielzahl an Nachrichten bislang vergleichsweise zurückhaltend. Die Tesla-Aktie notiert derzeit bei rund 348 Euro. Auf Monatssicht ergibt sich damit ein moderates Minus von gut drei Prozent. Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen zwölf Monate wird diese Entwicklung von vielen Marktbeobachtern als mögliche Konsolidierungsphase interpretiert.

Der nächste operative Meilenstein steht bereits im Kalender. Für den Sommer 2026 plant Tesla den Start der Produktion des humanoiden Roboters Optimus Gen 3. Sollte das angestrebte Produktionsziel von einer Million Einheiten pro Jahr erreicht werden, könnte dies die Umsatzstruktur des Konzerns langfristig deutlich verändern und einen weiteren zentralen Geschäftsbereich etablieren.

