Texas Instruments nach Zahlen

23.10.2025, 11:41 Uhr

Texas Instruments nach Zahlen: Aktie unter Druck. April-Tief rückt näher
© Foto von Andreas Brücker auf Unsplash
Den Kommentar nach der Veröffentlichung der Q2-Daten überschrieben wir im Juli an dieser Stelle mit „Texas Instruments nach enttäuschenden Zahlen - Aktie taumelt.
Die nächsten Kursziele“. Diese Überschrift hätten wir getrost ein weiteres Mal verwenden können, denn dem Chiphersteller gelang es erneut nicht, den Erwartungen des Marktes vollumfänglich gerecht zu werden. Im Ergebnis tauchte die Aktie ab. Das Chartbild mahnt mittlerweile zur Vorsicht. Ein Test des April-Tiefs ist nicht auszuschließen. 

Texas Instruments mit ambivalenten Q3-Daten

Schauen wir uns die Zahlen für das 3. Quartal 2025 einmal genauer an. Texas Instruments gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 4,742 Mrd. US-Dollar an, nach 4,151 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das Umsatzplus in Höhe von 14 Prozent wurde noch vergleichsweise wohlwollend zur Kenntnis genommen. Allerdings schlug sich das ansprechende Umsatzwachstum nicht angemessen auf den Gewinn nieder. Dieser blieb nahezu unverändert. Der Technologiekonzern gab für das 3. Quartal 2025 einen Nettogewinn in Höhe von 1,364 Mrd. US-Dollar an, nach 1,362 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Entsprechend belief sich das EPS  (earnings per share) im 3. Quartal 2025 auf 1,48 US-Dollar, nach 1,47 US-Dollar im 3. Quartal 2024. 

Texas Instruments Aktie

Ausblick enttäuscht

Texas Instruments gab einen zurückhaltenden Ausblick auf das aktuell laufende vierte Quartal. Der Technologiekonzern erwartet für das Dezember-Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 4,22 Mrd. US-Dollar bis 4,58 Mrd. US-Dollar und ein EPS-Ergebnis in einer Spanne von 1,13 US-Dollar bis 1,39 US-Dollar.

Aktie geht nach Zahlen in die Knie

Der Markt fällte recht schnell ein Urteil über die Zahlen und schickte die Aktie von Texas Instruments (WKN: 852654 | ISIN: US8825081040 | Ticker-Symbol: TII) auf Talfahrt. Die Aktie befindet sich seit Juli auf dem Rückzug. Im Juli scheiterte Texas Instruments mit dem Versuch, das markante Hoch aus dem November 2024 aufzubrechen, das damals im Bereich von 220 US-Dollar ausgebildet wurde. Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung unternahm die Aktie den Versuch, den wichtigen Kursbereich von 180 US-Dollar zurückzuerobern. Die Rückkehr über die 180 US-Dollar hätte das Chartbild stabilisiert. Doch das Unterfangen scheiterte. 

Zusammengefasst

Die Zahlen wussten nicht zu überzeugen. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt die aktuelle Schwäche zur Unzeit. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 150 US-Dollar / 140 US-Dollar steht zu befürchten. Und sollte es unter das April-Tief gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
