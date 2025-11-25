Goldrausch 2.0:
60 % Insideranteil – warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Anzeige
Thyssenkrupp Nucera bricht ein

Wasserstoff-Hoffnung zerplatzt 25.11.2025, 12:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

H2
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Thyssenkrupp Nucera hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 drastisch gesenkt – weit unter den Erwartungen der Analysten. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die Investitionszurückhaltung im Bereich grüner Wasserstoff, was sich auch stark im eingebrochenen Auftragseingang zeigt. Stabil bleibt hingegen das Chlor-Alkali-Geschäft, das Nucera aktuell strategisch stützt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
thyssenkrupp nucera 7,485 EUR -2,82 % Lang & Schwarz

Prognoseschock: Nucera senkt Erwartungen drastisch

Die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp sorgt mit einem unerwartet deutlichen Rückgang der Umsatzprognose für Aufsehen: Nucera rechnet im neuen Geschäftsjahr 2025/26 nur noch mit Erlösen zwischen 500 und 600 Millionen Euro. Das gab das Unternehmen am Montagabend per Pflichtmitteilung bekannt. Analysten hatten im Vorfeld mit durchschnittlich 729 Millionen Euro kalkuliert – die Prognose liegt damit teils über 200 Millionen Euro darunter.

Als Grund nennt Nucera die Zurückhaltung potenzieller Kunden bei Investitionen in grünen Wasserstoff. Das Marktumfeld sei angespannt, Projekte würden verschoben oder ganz gestoppt. Entsprechend vorsichtig zeigt sich auch der Vorstand beim operativen Ergebnis (Ebit): Dieses wird für das kommende Geschäftsjahr in einer Spanne zwischen minus 30 Millionen und null Euro erwartet.

Von 845 auf maximal 600 Millionen Euro: Der Hype flaut ab

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 konnte Nucera nach vorläufigen Zahlen noch 845 Millionen Euro Umsatz erzielen – bei einem operativen Gewinn von rund zwei Millionen Euro. Doch der Blick in die Auftragspipeline zeigt, wie stark der Markt eingebrochen ist: Der Auftragseingang fiel auf 348 Millionen Euro, nach 636 Millionen Euro im Vorjahr. Besonders deutlich ist der Rückgang im Kerngeschäft mit grünem Wasserstoff, wo die Bestellungen regelrecht einbrachen – von 356 Millionen auf nur noch 26 Millionen Euro.

Das zeigt: Der zwischenzeitliche Hype rund um grünen Wasserstoff hat spürbar an Dynamik verloren. Geopolitische Unsicherheiten, hohe Investitionskosten und eine unklare Förderkulisse in vielen Ländern bremsen die Nachfrage aus. Nucera ist damit nicht allein – die gesamte Branche kämpft mit Verzögerungen bei Großprojekten und fehlender Planungssicherheit.

Chlor-Alkali-Sparte stabilisiert das Geschäft

Trotz des Gegenwinds im Zukunftssegment gibt es auch Lichtblicke: Das klassische Chlor-Alkali-Geschäft, das traditionell weniger schwankungsanfällig ist, entwickelte sich zuletzt positiv und legte im Jahresverlauf zu. Dieser Bereich liefert weiterhin verlässlich Umsätze und könnte sich in der aktuellen Marktphase als strategischer Anker für Nucera erweisen.

Bereits im dritten Quartal des Vorjahres war das Unternehmen wegen Projektverzögerungen in die Verlustzone gerutscht. Die jüngste Prognosesenkung dürfte diese Sorgen nun weiter verstärken. An der Börse fiel die Reaktion prompt aus: Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Aktie von Thyssenkrupp Nucera in einer ersten Reaktion rund drei Prozent.

Die große Herausforderung bleibt: Nucera muss den Spagat zwischen strategischer Ausrichtung auf den Wasserstoffmarkt und kurzfristiger Ertragssicherung meistern – in einem Sektor, dessen politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen weiterhin im Fluss sind.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
2 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
3 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
4 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
5 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
6 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
7 Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax kommt nicht in Schwung. Ein Warnzeichen? Hannover Rück – …

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte seit Wochen tiefrot: Wie weit kann das für Hensoldt …

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nokia startet durch: Mega-Deals in Indien & Taiwan

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex startet EU-Offensive: Mit diesem Partner gelingt's

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP - (K)Ein Ende des Debakels abzusehen: Die nächsten Kursziele

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD vs. Tesla: EV-Krone mit Kratzern

Gestern 19:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bei Palantir boomt das Geschäft: Doch warum wankt das Vertrauen?

Gestern 18:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia unter Druck: Anleger bleiben nervös

Gestern 18:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer