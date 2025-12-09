TKMS nach Zahlen

TKMS nach Zahlen: Startet die Aktie jetzt richtig durch?
© thyssenkrupp Materials Services
Die TKMS-Aktie ist erst seit Oktober an der Börse notiert. Nach der Abspaltung vom ThyssenKrupp-Konzern wurde der ersten eigenständigen Zahlenveröffentlichung mit großer Spannung entgegengesehen. Wie würde der auf maritime Verteidigungstechnologien spezialisierte Konzern abschneiden? Kann er die Rüstungseuphorie an der Börse neu entfachen?
Am gestrigen Montag (08. Dezember) wurden die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 veröffentlicht, das zum 30.September endete. TKMS konnte in einigen Punkten positiv überraschen. Der Markt honorierte das starke Zahlenwerk. Die Aktie ging im Anschluss steil. 

TKMS - Startet die Aktie jetzt richtig durch?

Der Markt quittierte die Zahlen mit großem Wohlwollen. Die TKMS-Aktie (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS) verzeichnete am gestrigen Montag ein starkes Tagesplus. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Jahresbericht an.

TKMS-Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Das Unternehmen gab den Umsatz mit 2,2 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von etwas mehr als 9 Prozent. TKMS vermeldete ein Bruttoergebnis in Höhe von 383 Mio. Euro; ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomarge konnte entsprechend von 15,8 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 17,6 Prozent gesteigert werden. Das bereinigte EBIT legte im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent auf 131 Mio. Euro zu. Der Nettogewinn belief sich auf 108 Mio. Euro, nach 88 Mio. Euro im Vorjahr. Besonders prächtig entwickelte sich der free cash flow. Mit 784 Mio. Euro im aktuellen Berichtszeitraum stellte er den Vergleichswert (355 Mio. Euro) aus dem Vorjahr in den Schatten. 
Der Auftragseingang wurde mit 8,8 Mrd. Euro angegeben, nach 1,5 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Auftragsbestand lag per 30. September mit 18,2 Mrd. Euro auf einem Rekordniveau.

Verhaltener Ausblick auf 2025 / 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 / 2026 erwartet TKMS eine Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr von -1 Prozent bis +2 Prozent.

Chartcheck

Aufgrund der vergleichsweise kurzen Kurshistorie ist die Bewertung der charttechnischen Aspekte schwierig. Der Kursbereich von 70 Euro, den die TKMS-Aktie aktuell unter Druck setzt, entpuppte sich in den letzten Wochen ein ums andere Mal als hartnäckiger Widerstand. Insofern wäre es aus überaus positiv zu bewerten, sollte der Aktie der Sprung über diese wichtige Marke gelingen. Zudem würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 75 Euro eröffnen. Der zentrale Unterstützungsbereich ist in den Bereich von 57 Euro zu verorten. 

Aktuelle Analystenkommentare

Nur wenig Begeisterung für das Zahlenwerk zeigten die Analysten von Bernstein Research. Sie bestätigten ihr Votum „underperform“ und das Kursziel von 74 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
