20.10.2025, 11:58 Uhr

TKMS feiert einen fulminanten Börsenstart und steigt zeitweise um über 60 Prozent im Kurs. Die Abspaltung vom Mutterkonzern Thyssenkrupp bringt Klarheit und eröffnet neue strategische Möglichkeiten. Mit einem Auftragsvolumen von 18,6 Milliarden Euro und internationaler Präsenz positioniert sich TKMS als maritimer Rüstungsgigant Europas.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ThyssenKrupp 9,866 EUR -18,82 % L&S Exchange
TKMS 88,98 EUR ±0,00 % L&S Exchange

Starker Auftakt: TKMS begeistert Anleger mit Kurssprung

Deutschlands führender Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat einen spektakulären Einstand an der Börse hingelegt. Am ersten Handelstag kletterte die Aktie von einem Startpreis bei 60 Euro zeitweise bis nahe an die Marke von 100 Euro – ein Kursplus von mehr als 60 Prozent binnen weniger Stunden. Die TKMS-Aktie, die ab sofort auf XETRA gelistet ist, entwickelt sich damit zu einem der auffälligsten Börsenneuzugänge des Jahres. Aktuell notiert sie bei rund 89 Euro.

Im Zuge des Spin-offs hatten Aktionäre der Muttergesellschaft Thyssenkrupp automatisch für je 20 gehaltene Aktien eine TKMS-Aktie ins Depot gebucht bekommen. Der Effekt war an der Börse unmittelbar spürbar: Die Thyssenkrupp-Aktie verlor am Morgen rund 20 Prozent an Wert und fiel von 12,055 Euro am Freitag auf nur noch 9,22 Euro. Hintergrund ist die rechnerische Abspaltung des Rüstungsgeschäfts, das bisher im Thyssenkrupp-Konzern bilanziert wurde.

Ein neuer Rüstungsgigant mit Milliardenauftrag

TKMS-Chef Oliver Burkhard zeigte sich zum Börsenstart überzeugt von der Zukunft des eigenständigen Unternehmens. „Wir sind das maritime Powerhaus in Europa“, erklärte er. Mit rund 9.000 Beschäftigten und einem prall gefüllten Auftragsbuch in Höhe von 18,6 Milliarden Euro gehört TKMS zu den wichtigsten Rüstungsunternehmen Europas. Der Börsengang ermögliche laut Burkhard den direkten Zugang zum Kapitalmarkt – ein strategisch bedeutender Schritt für künftiges Wachstum und Investitionen.

Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer für konventionell betriebene U-Boote, baut darüber hinaus auch Fregatten und Korvetten. Neben dem traditionsreichen Standort Kiel ist TKMS unter anderem auch in Wismar, Hamburg, Bremen, Emden und im brasilianischen Itajaí aktiv. In Wismar will der Konzern mittelfristig 1.500 neue Arbeitsplätze schaffen.

Spin-off schafft Klarheit – und neue Spielräume

Für Thyssenkrupp markiert die Abspaltung einen tiefgreifenden Konzernumbau. Der Industrie-Riese hält weiterhin 51 Prozent der Anteile an TKMS, bleibt also dominanter Mehrheitsaktionär. Dennoch trennt sich der Konzern operativ und strategisch klar von seinem Rüstungsgeschäft, das unter eigenem Namen und mit neuen Kapitalmarktchancen agieren kann.

Während die Anleger bei TKMS euphorisch reagieren, zeigt sich bei Thyssenkrupp der typische Spin-off-Effekt: Der Markt preist die ausgegliederte Substanz aus, was zu kurzfristigen Kursverlusten führt. Ob die Neuausrichtung langfristig für beide Unternehmen Wert freisetzen kann, bleibt vorerst offen – doch das erste Signal vom Kapitalmarkt ist eindeutig: TKMS wird als eigenständiger Player stark wahrgenommen – und der Kurs spricht eine klare Sprache.

Bn-Redaktion/aw
