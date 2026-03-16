Trauerspiel vor dem Ende?

Nel ASA könnte Trendwende gelingen, wenn 16.03.2026, 10:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trauerspiel vor dem Ende? Nel ASA könnte Trendwende gelingen, wenn
© bn Symbolbild
Die Kursentwicklung der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA war in den letzten Jahren ein einziges Trauerspiel. Während man vor fünf Jahren noch gut 2,5 Euro je Aktie berappen musste, ist sie in diesen Tagen für unter 0,2 Euro zu haben. Die letzten Monate und Jahre waren von zahlreichen Enttäuschungen und geplatzten Hoffnungen geprägt. Das Unternehmen unterzog sich einer Rosskur. Die gravierenden Erfolge sind zwar noch nicht zu verzeichnen, doch es gibt die ersten Lichtblicke.
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Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 2,137 NOK +2,20 % TTMzero RT

Nel ASA mit durchwachsenen Zahlen, aber ein Aspekt überzeugt

Nel ASA (WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G) legte Ende Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2025 vor. Diese fielen recht durchwachsen aus und waren noch einmal von beachtlichen Abschreibungen geprägt. Doch ein Aspekt an dem Zahlenwerk überraschte und schürte Hoffnungen.

Chartanalyse zur Aktie

Nel ASA gab den Gesamtumsatz im Dezember-Quartal 2025 mit 330 Mio. NOK an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein knackiger Rückgang von um etwas mehr als 20 Prozent. So wurde für das 4. Quartal 2024 ein Gesamtumsatz in Höhe von 416 Mio. NOK vermeldet. Nel ASA veröffentlichte das EBITDA für das 4. Quartal 2025 mit -36 Mio. NOK. Bereits im 4. Quartal 2024 belief sich das EBITDA auf -36 Mio. NOK. Unterm Strich verzeichneten die Norweger im aktuellen Berichtszeitraum einen heftigen Verlust in Höhe von -870 Mio. NOK, nach einem Verlust in Höhe von -64 Mio. NOK im entsprechenden Vergleichsquartal 2024. Allerdings gilt es hier anzumerken, dass das Ergebnis wurde von einer massiven Wertminderung in Höhe von -799 Mio. NOK belastet wurde.

Besondere Beachtung fand natürlich die Rubrik „Aufträge“ und hier gab es durchaus positive Entwicklungen zu vermelden. Nel ASA verzeichnete im 4. Quartal 2025 Auftragseingänge in Höhe von 686 Mio. NOK, nach 148 Mio. NOK im 4. Quartal 2024. Der Auftragsbestand belief sich per 31.12.2025 somit auf 1,319 Mrd. NOK. Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich im Jahresvergleich und belief sich per 31.12.2025 auf 1,617 Mrd. NOK, nach 1,876 Mrd. NOK per 31.12.2024.

Aktie im Chartcheck

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie in einer Range von 0,20 Euro bis 0,18 Euro gefangen. Belastbare technische Signale gibt es erst mit dem Verlassen der Range. Um die untere Trendwende zu forcieren, muss Nel ASA über die 0,20 Euro und im Anschluss über die 0,24 Euro vorstoßen.

Bn-Redaktion/mt
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