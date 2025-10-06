Anzeige
Trendwende oder nur laues Lüftchen?

06.10.2025, 10:55 Uhr

Trendwende oder nur laues Lüftchen? SAP muss nachsetzen, anderenfalls…
© Symbolbild
Die hoffnungsvollen Ansätze einer unteren Trendwende, die wir in der letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisieren konnten, liefen ins Leere.
 Die SAP-Aktie verpasste es bislang, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen und eine Erholung bzw. untere Trendwende zu forcieren. Die Zeit drängt. Um das Momentum wieder anzukurbeln, muss die SAP-Aktie nachsetzen.

SAP – Aktie muss nachsetzen, anderenfalls

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) überschrieben wir mit „SAP bastelt an Trendwende. Das sind die nächsten Kursziele“. Das war am 24. September. Nach einem erfolgreichen Test der eminent wichtigen Unterstützung von 210 Euro war die Aktie gerade im Begriff, den zentralen Widerstandsbereich von 230 Euro zu attackieren. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie (grün dargestellt) sowie ein wichtiger Horizontalwiderstand versperrten der Aktie damals den Weg.

Aktienchartanalyse

Vor dem Hintergrund der aktuellen Konstellation lautet die gute Nachricht, dass der SAP-Aktie ein erneuter Test der zentralen Unterstützung von 210 Euro erspart blieb. Dennoch tut sich die Aktie bis dato schwer damit, den entscheidenden Schritt zu vollziehen und nachhaltig über die 230 Euro vorzustoßen. In diesem Punkt muss sie dringend nachbessern. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn die Aktie nicht nur die 230 Euro überspringen würde, sondern im Anschluss gleich die 242 Euro ebenfalls einkassieren würde. Ein solcher Vorstoß würde den Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends bestätigen.

Zusammengefasst

Man kann es salopp folgendermaßen ausdrücken. Die SAP-Aktie kommt in der aktuellen Phase nicht ins Rollen. Von fundamentaler Seite fehlen derzeit die kurstreibenden Nachrichten. Das Chartbild ist zudem ambivalent. Die Aktie sitzt zwischen Baum und Borke. Ein Vorstoß der Aktie über die 230 Euro und 242 Euro würde hier für Momentum sorgen. Allerdings täte das auch ein Rücksetzer unter die 210 Euro. In diesem Fall würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben auf 200 Euro und darunter gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Nicht wenige Analysten sehen noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die SAP-Aktie. So bestätigten unter anderem zuletzt die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel beließen sie bei 310 Euro. In die gleiche Kerbe schlagen die Analysten der Schweizer UBS. Deren Votum lautet nach wie vor „buy“. Das Kursziel sehen die Schweizer bei 300 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
