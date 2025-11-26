Kupfer-Superzyklus voraus:
Trotz guter Zahlen im Q3

Anleger bei NIO bleiben nervös 26.11.2025, 12:02 Uhr

Trotz guter Zahlen im Q3: Anleger bei NIO bleiben nervös
© Symbolbild von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Der chinesische E-Auto-Hersteller NIO steckt derzeit in einer entscheidenden Phase. Zwar verbesserten sich einige Kennzahlen im dritten Quartal 2025 — gleichzeitig sorgte eine zurückhaltende Prognose für das vierte Quartal für Verunsicherung bei Anleger:innen. Der Kurs der NIO-Aktie fiel zuletzt deutlich, was zeigt: Die Märkte gewichten derzeit Risiken stärker als Chancen.
Solide Zahlen im dritten Quartal – aber noch kein Licht am Ende des Tunnels

Im dritten Quartal 2025 meldete NIO einen Umsatz von 21,79 Mrd. Yuan — ein Plus von 16,7 % im Vergleich zum Vorjahr.
Gleichzeitig stiegen die Auslieferungen um 40,8 % auf 87.071 Fahrzeuge.
Die Bruttomarge konnte sich verbessern: Die Gesamt-Bruttomarge lag bei 13,9 %, die Fahrzeugbruttomarge bei 14,7 %.
Auch der Nettoverlust verringerte sich auf rund 3,48 Mrd. Yuan, besser als im Vorjahr.

Diese Ergebnisse zeigen, dass NIO operative Fortschritte macht — mehr Verkäufe, höhere Margen und geringerer Verlust sind positive Signale.

Die Q4-Prognose sorgt für Ernüchterung

Trotz der verbesserten Q3-Zahlen fiel der Ausblick auf das vierte Quartal vergleichsweise vorsichtig aus. NIO erwartet eine Auslieferung von 120.000 bis 125.000 Fahrzeugen und einen Umsatz zwischen 32,76 Mrd. und 34,04 Mrd. Yuan.

Diese Guidance liegt unter einigen Analysten-Erwartungen — und genügte für das große Analysehaus Macquarie, das Rating für NIO von „Outperform“ auf „Neutral“ herabzustufen.

Der Markt interpretiert diese vorsichtige Prognose als Signal, dass NIO künftig nicht mit deutlich beschleunigtem Wachstum rechnet — was das Vertrauen der Investoren belastet.

Analysten-Meinungen: Zwiespältige Einschätzungen verstärken die Unsicherheit

Neben Macquarie gibt es aber auch optimistischere Stimmen. So bekräftigte Morgan Stanley sein “Overweight”-Rating und sieht ein Kursziel von 9,00 US-Dollar für möglich.

Doch der neue Kurszielbereich liegt klar über dem aktuellen Kurs, was verdeutlicht: Für viele Analyst:innen hängt ein größeres Kurspotenzial davon ab, ob NIO die mittelfristige Profitabilität tatsächlich erreicht. Anderen – wie Macquarie – bleiben skeptisch, insbesondere wegen wachsender Konkurrenz im chinesischen E-Mobility-Markt und möglicher rückläufiger staatlicher Subventionen für preisgünstigere Modelle.

Warum das aktuelle Marktumfeld die Stimmung zusätzlich dämpft

Der globale E-Auto-Markt befindet sich im Umbruch — steigender Wettbewerb, Preisdruck und politische Unsicherheiten belasten viele Anbieter. Für NIO bedeutet das: Selbst wenn operative Fortschritte gemacht werden, könnten negative Rahmenbedingungen Wachstum und Nachfrage ausbremsen. Dazu kommt, dass konservative Prognosen nicht selten als Indikator für vorsichtige Sichtweise des Managements interpretiert werden — und das wirkt sich negativ auf das Anlegervertrauen aus.

Fazit

Die Zahlen für Q3 2025 zeigen: NIO ist auf dem Weg der Stabilisierung — mit Umsatzwachstum, gestiegenen Margen und einem deutlich reduzierten Nettoverlust. Doch die vorsichtige Prognose für das vierte Quartal und die damit einhergehenden Analysten-Herabstufungen belasten die Stimmung an der Börse.

Für langfristig orientierte Anleger bleibt NIO eine potenzielle Wette: Sollte das Unternehmen in den kommenden Quartalen überzeugende Ergebnisse liefern, könnten sich die aktuellen Schwächen als Chance erweisen. Kurzfristig bleibt aber die Unsicherheit hoch — und das Kursniveau scheint derzeit eine Realitätsprüfung zu spiegeln.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
