Trump-Ultimatum

Rüstungs-ETFs drehen wieder ins Plus 06.04.2026, 20:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trump-Ultimatum: Rüstungs-ETFs drehen wieder ins Plus
© AR/boersennews/ChatGPT
Die geopolitische Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Neue Drohungen und gescheiterte Vermittlungsversuche sorgen für Nervosität an den Märkten. Gleichzeitig rückt ein Sektor verstärkt in den Fokus, der in Krisenzeiten regelmäßig profitiert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc 33,85 EUR +0,21 % Societe Generale
HANetf Future of Defence UCITS ETF 17,33 EUR +0,34 % Societe Generale
VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Defense UCITS ETF 60,83 EUR +0,56 % Societe Generale
Öl (WTI) 112,25 USD +13,40 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 108,41 USD +7,25 % ARIVA Indikation Rohstoffe

 

Eskalation treibt Unsicherheit

Der Konflikt zwischen Iran, den USA und Israel verschärft sich weiter. Ein Vorschlag für eine 45-tägige Waffenruhe wurde von der iranischen Führung abgelehnt. Stattdessen fordert Teheran ein dauerhaftes Kriegsende mit klaren Garantien. Parallel dazu hat US-Präsident Donald Trump ein Ultimatum bis Dienstagabend gesetzt und mit massiven Angriffen gedroht, sollte die Straße von Hormus nicht geöffnet werden.

Strategische Schlüsselroute im Fokus

Besondere Bedeutung kommt der Straße von Hormus zu. Rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports passiert diese Route. Seit Beginn des Konflikts ist sie de facto gesperrt. Die Unsicherheit hat bereits spürbare Folgen an den Rohstoffmärkten. Der Preis für Brent-Öl stieg auf über 111 US-Dollar je Barrel und liegt damit fast 40 Dollar über dem Niveau vor Kriegsbeginn.

Militärtechnologie gewinnt an Bedeutung

Mit zunehmender Eskalation steigt auch die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung. Staaten investieren verstärkt in Verteidigungssysteme und moderne Technologien. Diese Entwicklung wirkt sich direkt auf börsennotierte Unternehmen der Branche aus. Gleichzeitig finden viele militärische Innovationen später auch Anwendung in der zivilen Luft- und Raumfahrt.

ETFs spiegeln Dynamik wider

Auch börsengehandelte Fonds auf den Verteidigungssektor reagieren deutlich. Der VanEck Defense UCITS ETF hat diese Woche fast 3% zugelegt, nachdem er diesen Monat etwas über 1% verloren hatte. Der WisdomTree Europe Defence UCITS ETF hat diese Woche kräftige 7,55% zugelegt, nachdem er diesen Monat fast 6% verloren hatte. Der HANetf Future of Defence UCITS ETF hat diese Woche 2,39% zugelegt, nachdem er in der vergangenen Woche fast 5% verloren hatte.

Politische Risiken bleiben hoch

Die weitere Entwicklung hängt stark von politischen Entscheidungen ab. Vermittlungsversuche etwa durch Pakistan blieben bislang erfolglos. Gleichzeitig nehmen Drohungen und militärische Aktionen zu. Angriffe auf Infrastruktur und Industrieanlagen sowie steigende Spannungen in der gesamten Region erhöhen das Risiko einer weiteren Eskalation erheblich.

 

Bn-Redaktion/ar
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