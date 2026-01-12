Trump will Milliarden

Aber der Ölriese blockt! 12.01.2026, 10:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Industrie
© Bild von Thomas G. auf Pixabay
Donald Trump will Exxon aus seinen Venezuela-Plänen ausschließen – und setzt stattdessen auf Chevron. Der Grund: mangelnde Investitionsbereitschaft und Kritik an den Risiken vor Ort. Jetzt spitzt sich der Machtkampf um den Zugang zu einem der größten Ölvorkommen der Welt zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Chevron Corporation 139,59 EUR +0,02 % Lang & Schwarz
Exxon Mobil 105,63 EUR -1,26 % Lang & Schwarz

Ablehnung für Exxon – Lob für Chevron

Donald Trump macht Ernst mit seiner Venezuela-Strategie. Bei einem Treffen mit rund 20 Spitzenmanagern der US-Ölindustrie kündigte der frühere US-Präsident an, Exxon Mobil Corp. möglicherweise von künftigen Projekten in dem südamerikanischen Land auszuschließen. "Ich würde Exxon wahrscheinlich draußen lassen", erklärte Trump gegenüber Reportern auf dem Rückflug von seinem Anwesen in Florida. Die Reaktion des Konzerns auf seine Initiative habe ihm nicht gefallen – "sie spielen zu clever", so Trump.

Venezuela als Risiko: Exxon zögert

Auslöser der Kritik war insbesondere die Haltung von Exxon-CEO Darren Woods beim Treffen im Weißen Haus. Woods bezeichnete Venezuela angesichts der aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als „nicht investierbar“ – eine Position, die Exxon seit Jahren vertritt. Die Vergangenheit ist belastet: Exxons Vermögenswerte wurden in Venezuela bereits zweimal enteignet, zuletzt unter Präsident Hugo Chávez. „Alle kommerziellen und rechtlichen Voraussetzungen müssen erst geschaffen werden, um überhaupt entscheiden zu können, wie sich ein Investment über Jahrzehnte auszahlt“, sagte Woods. Gleichwohl signalisierte er eine gewisse Gesprächsbereitschaft: Exxon sei bereit, "ein Team vor Ort zu schicken", sollte es eine Einladung der Regierung und Sicherheitsgarantien geben.

Chevron will Output um 50 Prozent steigern

Ganz anders äußerte sich Chevron. Der einzige verbliebene große US-Konzern mit aktiven Projekten in Venezuela kündigte an, seine Förderung von derzeit etwa 240.000 Barrel pro Tag in den nächsten 18 bis 24 Monaten um rund 50 % erhöhen zu wollen. "Wir sind bereit", sagte Mark Nelson, Vizechef von Chevron. Auch andere internationale Player wie Repsol aus Spanien gaben sich optimistisch. Repsol-CEO Josu Jon Imaz San Miguel betonte, sein Unternehmen sei "heute bereit, mehr in Venezuela zu investieren", sobald ein tragfähiger rechtlicher Rahmen vorhanden sei.

100 Milliarden Dollar für ein marodes System

Trumps Plan zur Wiederbelebung der venezolanischen Ölindustrie ist ambitioniert: Bis zu 100 Milliarden US-Dollar sollen US-Konzerne in den nächsten zehn Jahren investieren – ohne finanzielle Hilfe aus Washington. Die Trump-Regierung hatte nach dem Sturz von Nicolás Maduro die Kontrolle über Venezuelas Öl-Exporte übernommen und verspricht Investoren "vollständige Sicherheit". Konkrete Garantien blieb Trump jedoch schuldig. "Es wird kein Problem geben. Und es wird sicher sein", sagte er lediglich.

Spannungen zwischen Risiko und Rendite

Die Branche reagiert gespalten: Während einige Unternehmen wie Armstrong Oil & Gas das Land als „reife Gelegenheit“ feiern, bleibt der Grundtenor vorsichtig. Continental Resources-CEO Harold Hamm sprach zwar von „Aufregung“, wollte sich jedoch nicht auf persönliche Investitionspläne festlegen. ConocoPhillips-Chef Ryan Lance erinnerte an einen Verlust von 12 Milliarden US-Dollar durch frühere Enteignungen. Trumps trockene Antwort: „Guter Abschreiber.“

Geopolitik, Ölpreise und politische Risiken

Trump begründet den Vorstoß geopolitisch: China oder Russland hätten sonst die Kontrolle über Venezuelas Reserven übernommen – die größten nachgewiesenen der Welt. Doch die Aussicht auf eine Flut venezolanischen Öls bereitet besonders kleineren US-Firmen Sorge, da sinkende Preise bestehende Projekte unrentabel machen könnten. Am Freitag lag der WTI-Ölpreis bei rund 59 US-Dollar pro Barrel. Trumps Versprechen: Die Unternehmen sollen "Hunderte Milliarden Dollar investieren – aber nicht mit dem Geld der Regierung".

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UH73Y2
Ask: 0,73
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UH6WYF
Ask: 1,96
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UH73Y2 UH6WYF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
2 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
3 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
6 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
7 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall nimmt die 2.000 Euro ins Visier: Wird jetzt die Mega-…

14:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. machen sich bereit: Wenn Rallye, dann jetzt!

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger fliehen: Trump treibt Investoren in Gold

11:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoins Seitwärtsphase: Kommt jetzt der Run auf 200.000?

10:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold jetzt auf 5.000 US-Dollar? Barrick Mining – Imposante …

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Big Tech schwächelt: Diese Aktien könnten jetzt abstürzen

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Xpeng im Anflug: Mit Flugautos an die Börse

10:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Index-Update: Walmart verdrängt AstraZeneca im Nasdaq 100

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer