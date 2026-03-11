221 % Kursgewinn:
TUI – Aktie erreicht die 7 Euro-Marke

11.03.2026, 12:05 Uhr

TUI – Aktie erreicht die 7 Euro-Marke: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse?
© Foto von Alesia Kozik auf Pexels
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI steht vor dem Hintergrund der aktuellen Eskalation im Nahen und Mittleren Osten ganz besonders im Fokus. Der Aktienkurs wird von den geopolitischen Entwicklungen belastet. Zum einen ist es die hochgradig angespannte Sicherheitslage, die der Aktie zusetzt. Zum anderen sind auch die hohen Ölpreise nicht gerade förderlich. Kurzum: Das Umfeld könnte nicht herausfordernder sein.
TUI Aktie erreicht die 7 Euro - Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse? 

In unserer letzten Kommentierung zur TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) an dieser Stelle vom 10. Februar thematisierten wir die damals frischen Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Diese fielen robust aus, ohne jedoch positiv zu überraschen. Damals notierte die Aktie noch in der Handelsspanne 9,5 Euro bis 9,0 Euro und somit auf einem Niveau, von dem die TUI-Aktie derzeit nur „träumen“ kann. Aktuell steht der Kursbereich um 7 Euro im Fokus und massiv unter Druck. Der untere Chart verdeutlicht die Brisanz der aktuellen Lage. 

TUI Aktienchart

Während der zurückliegenden Kurskorrektur wurde eine Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Wichtige Unterstützungen gingen verloren. Insbesondere sind hier die Unterstützungsbereiche um 8,5 Euro und 7,7 Euro zu nennen. Zudem wurde die 200-Tage-Linie bärisch gekreuzt. Auch das ist aus charttechnischer Sicht ein massives Warnzeichen. 
Die knackigen Kursrücksetzer und die Dauer der Korrektur haben andererseits dazu geführt, dass die technischen Indikatoren massiv überverkauft sind, sodass mit einer technisch motivierten Gegenbewegung jederzeit gerechnet werden muss.

Kurzum

Die Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Mit dem Erreichen der 7 Euro zeichnet sich eine Weichenstellung ab. Entweder es gelingt der Aktie, die 7 Euro zu verteidigen und eine Erholung in Richtung 7,7 Euro zu lancieren oder aber die TUI-Aktie bricht unter die 7 Euro. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie noch einmal in arge Bedrängnis bringen. So ist in diesem Fall auch ein Test der 6 Euro nicht auszuschließen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben ihr Votum „overweight“ für die TUI-Aktie bestätigt. Das Kursziel senkten sie hingegen von 12 Euro auf 11 Euro. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ebenfalls ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 13,5 Euro.

Bn-Redaktion/mt

