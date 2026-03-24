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TUI-Aktie nach dem Abverkauf

Bahnt sich da ein Mega-Comeback an? 24.03.2026, 09:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI-Aktie nach dem Abverkauf: Bahnt sich da ein Mega-Comeback an?
© TUI Group 2026
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI geriet mit Beginn des Iran-Kriegs deutlich unter Druck. Doch bereits zuvor schwächelte der Wert.
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TUI 6,797 EUR -1,78 % Lang & Schwarz

Der Markt „schmollte“ noch immer wegen der Zahlen für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026. In einer belastenden Gemengelage aus Zahlennachwirkung und Iran-Krieg rutschte die Aktie in den letzten Tagen deutlich ab. Es entwickelte sich hierbei ein veritabler Abverkauf. Doch der gestrige Handelstag (Montag, 23. März) könnte den Grundstein für ein Mega-Comeback gelegt haben. Allerdings muss die Aktie noch einige Hürden überwinden, um die Trendwende zu forcieren. Eine Bestandsaufnahme.

TUI - Bahnt sich da ein Mega-Comeback an?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) vom 11. März stand diese bereits unter Druck. Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 7 Euro drohte. Kurz zuvor hatte die TUI-Aktie noch die Chance, den Widerstandsbereich um 9,5 Euro aufzubrechen. 
Für Aktien von Reiseunternehmen oder auch für Aktien von Fluglinien ist eine Mischung aus geopolitischen Risiken und extrem hohen Ölpreisen problematisch. Die Sektoren reagieren äußerst sensibel auf Veränderungen. 

TUI Aktienchart

Die Aktienmärkte rutschten am gestrigen Montag zunächst deutlich ab. Trumps Ultimatum, das er am Wochenende in Richtung Iran aussprach, hielt die Aktienmärte im frühen Montagshandel in Atem. Als er im weiteren Tagesverlauf davon abrückte bzw. das Ultimatum aufweichte, reagierten die Finanzmärkte zunächst erleichtert. Der Kursverlauf der TUI-Aktie im gestrigen Montagshandel verdeutlicht die Gemütslage sehr gut. Stand zunächst der Kursbereich von 6,4 Euro am Montag im Fokus, sorgte Trumps Umdenken für einen Kurssprung auf 7 Euro. 

Die 7 Euro sind nun von zentraler Bedeutung für die Aktie. Um ein Erholungsszenario zu lancieren, muss die Aktie über die 7 Euro und im Anschluss über den Kursbereich 7,5 Euro / 7,7 Euro. Ein  Ausbruch über die 7,7 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich und würde der Aktie zumindest weiteres Kurspotenzial in Richtung 8 Euro eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Um gar nicht erst in die Bredouille zu geraten, sollten etwaige Rücksetzer der TUI-Aktie auf 6,4 Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 6 Euro und darunter gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Votum „buy“ für die TUI-Aktie bestätigt. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 12 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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