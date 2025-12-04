TUI vor den Zahlen

Neue Hoffnung lässt Aktienkurs steigen. Die nächsten Ziele 04.12.2025, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI vor den Zahlen: Neue Hoffnung lässt Aktienkurs steigen. Die nächsten Ziele
© Foto von Martijn Stoof auf Pexels
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI legte in den letzten Handelstagen eine beeindruckende Stärke an den Tag.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 8,255 EUR +0,55 % Baader Bank

Vom markanten Tief, das die Aktie Anfang November im Bereich von 7 Euro ausbildete, hat sie sich mittlerweile weit entfernt. Der Markt schöpft offenkundig neue Hoffnung hinsichtlich der Perspektiven der Aktie. Dass sich das Ganze nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2025 abspielt, erhöht die Brisanz. 

TUI - Neue Hoffnung lässt Aktienkurs steigen. Die nächsten Ziele

Unsere letzte Kommentierung zur TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) vom 13. November stand ganz im Zeichen der damals vom Reise- und Touristikkonzern vorgelegten vorläufigen Eckdaten zum Geschäftsjahr. Die Veröffentlichung führte zunächst zu einer positiven Reaktion in der Aktie, die im weiteren Verlauf jedoch wieder verpuffte. Am 10. Dezember wird das Unternehmen die detaillierten Finanzergebnisse für das Fiskaljahr 2025 (endete per 30. September) veröffentlichen. Gleichzeitig wird TUI einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026 geben.

TUI Aktienchart in der Börsennews-Aktienanalyse

Wie ist der jüngste Kursanstieg einzuordnen?

Im August bildete die TUI-Aktie im Bereich von 9,3 Euro ein markantes Zwischenhoch aus. Danach ging es für die Aktie rasant gen Süden. Erst Anfang November im Bereich von 7 Euro kam die Aktie zum Stehen. Die Erholung der letzten Tage ist zunächst „nur“ als Reaktion auf die zuvor erlittenen Kursverluste zu bewerten. Mit der Rückeroberung der eminent wichtigen Marke von 8 Euro wurde jedoch ein erster Achtungserfolg erzielt. Die Erholung erlangte somit Relevanz. Mit dem frischen Kaufsignal im Rücken könnte die TUI-Aktie nun in Richtung 8,7 Euro laufen. Sollte es auch darüber gehen, ist mit einem Test des August-Hochs bei 9,3 Euro zu rechnen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Signifikant unter die 7 Euro sollte es indes nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst ihr Votum „overweight“ für die TUI-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 13,0 Euro auf 13,5 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für TUI. Das Kursziel für die Aktien sehen sie nach wie vor bei 11 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
2 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
3 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
4 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
5 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Boeing-Aktie tiefer: FTC verlangt Veräußerung von Spirit-Vermö…

Gestern 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Hoffnung und Analystenlob beflügeln Bayer-Aktie: Rallye nach…

Gestern 19:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla überrascht mit Genehmigung für Fahrdienst in Arizona: Neuer …

Gestern 19:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist …

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk vor der Entscheidung: Ultimativer Befreiungsschlag oder…

Gestern 10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group vor spektakulärem Jahresfinale: Wenn diese Marke fällt, …

Gestern 10:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power am Kursboden: Ist das die letzte Chance auf eine Wende?

Gestern 9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Von der Krise zurück ins Cockpit: Boeing gewinnt Vertrauen der Mä…

Gestern 9:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer