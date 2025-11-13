Gamechanger-News
Nach Rallye & Konsolidierung: Kommt jetzt die nächste Aufwärtsbewegung?
TUI – Aktie startet durch

Vorläufige Zahlen für 2025 lassen Kurs explodieren 13.11.2025, 08:49 Uhr

TUI – Aktie startet durch: Vorläufige Zahlen für 2025 lassen Kurs explodieren
© TUI Group / Annual General Meeting 2025
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI legte im gestrigen Mittwochshandel (12. November) kräftig zu. Das Unternehmen veröffentlichte vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025; endete per 30. September. Diese fielen vor allem ergebnisseitig überraschend gut aus. Die Reaktion auf die Zahlen ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie zündete ein kleines Kursfeuerwerk.
TUI 7,798 EUR +1,75 % Tradegate

TUI mit starken Eckdaten für Geschäftsjahr 2025

TUI legte gestern die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der detaillierte Finanzbericht wird, wie bereits angekündigt, am 10. Dezember veröffentlicht. Gleichzeitig hat der Reise- und Touristikkonzern für den 10.12. einen Ausblick für 2026 sowie Details zur neuen Ausschüttungsstrategie angekündigt. 

Die präsentierten vorläufigen Zahlen lassen bereits aufhorchen. Schauen wir uns einmal ein paar Details an. Die TUI gab den vorläufigen Umsatz mit 24,185 Mrd. Euro an. Das ist gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 auf währungsbereinigter Basis ein Plus von 4,4 Prozent. Damit verpasste das Unternehmen zwar die eigene Prognose von einem Plus zwischen 5 Prozent bis 10 Prozent. Allerdings bereitete das Unternehmen den Markt bereits im Sommer darauf vor, dass der Umsatzanstieg am unteren Ende der Range liegen würde. Insofern war die Enttäuschung nicht allzu groß. Deutlich besser lief es auf der Ergebnisseite. Die TUI veröffentlichte ein vorläufiges bereinigtes EBIT in Höhe von 1,459 Mrd. Euro (ebenfalls währungsbereinigt). Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein sattes Plus von 12,6 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose (+ 9 Prozent bis +11 Prozent) mehr als deutlich. 

Kurzum. Trotz leichter Enttäuschung bei der Umsatzentwicklung wusste die TUI zu überzeugen. Der Markt honorierte das und die Aktie legte gestern kräftig zu. 

TUI Aktienchart

TUI-Aktie im Chartcheck

Im Chart der TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) ist die knackige Korrektur der letzten Wochen mehr als deutlich zu erkennen. Noch Mitte August hatte die Aktie den Kursbereich von 9,5 Euro vor Augen und hegte Ambitionen in Richtung 10 Euro. Gewinnmitnahmen vereitelten jedoch die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Zwischenzeitlich krachte es kräftig. Kürzlich fand sich die TUI-Aktie im Kursbereich von 7 Euro wieder. Nach der ausgedehnten Korrektur fielen die Zahlen auf fruchtbaren Boden. Die Erholung ist vielversprechend angelaufen, doch erst ein Ausbruch über die 8,0 Euro / 8,2 Euro würde dem Vorstoß Relevanz verschaffen. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn die Unterstützung um 7 Euro nicht mehr unterschritten werden würde. Sollte der Fall eintreten, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Fortsetzung der Bewegung auf 6,2 Euro drohen.

Bn-Redaktion/mt
