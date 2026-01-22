Gold über 4.800 US-Dollar:
Canary Gold bricht um 16 % aus — Die Bohrungen haben offiziell begonnen
Anzeige
Ubisoft schockt Anleger

Aktie stürzt über 30 % ab! 22.01.2026, 17:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ubisoft
© Symbolbild von Sigmund auf Unsplash
Ubisoft erlebt nach einem radikalen Konzernumbau den größten Kursverlust seit dem Börsengang und kündigt massive Einschnitte an. Neben der Streichung zahlreicher Spieleprojekte und einem erwarteten Milliardenverlust setzt der Konzern auf ein neues Modell mit fünf spezialisierten „Creative Houses“. Trotz erster Lichtblicke bleibt das Vertrauen der Investoren gering – Ubisoft steht unter enormem Druck, die Wende zu schaffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
UBISOFT Entertainment 4,398 EUR -23,46 % TTMzero RT

Historischer Kursrutsch nach radikalem Umbau

Der französische Spieleentwickler Ubisoft erlebt einen der dramatischsten Börsentage seiner Geschichte. Am Donnerstag verlor die Aktie in Paris über 32 Prozent an Wert und fiel auf 4,49 Euro – der größte Tagesverlust seit dem Börsengang im Jahr 1996. Auch auf Tradegate sank das Papier zeitweise um mehr als 22 Prozent.

Grund für den beispiellosen Absturz ist eine weitreichende Neuausrichtung, die Ubisoft am späten Mittwochabend angekündigt hat. Sie bringt tiefgreifende Einschnitte mit sich: Sechs Spieleprojekte werden komplett gestrichen, darunter das lang erwartete Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. Weitere sieben Titel sollen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch ein Mobile-Projekt wurde eingestellt. Die Botschaft ist klar: Ubisoft will sich neu erfinden – doch der Preis dafür ist hoch.

Eine Milliarde Euro Verlust – und ein drastischer Sparkurs

Die wirtschaftlichen Folgen der Umstrukturierung sind erheblich. Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet Ubisoft mit einem operativen Verlust von rund einer Milliarde Euro. Der Nettoumsatz wird voraussichtlich bei lediglich 1,5 Milliarden Euro liegen, was einen Rückgang der Bruttomarge um 330 Millionen Euro gegenüber früheren Prognosen bedeutet.

Laut Bernstein-Analysten handelt es sich um eine „verheerende Gewinnwarnung in einer langen Reihe katastrophaler Fehlentwicklungen“. Schon seit Jahren kämpft das Unternehmen mit verschobenen Releases, schwachen Verkaufszahlen und mangelndem Fokus im Produktportfolio.

Auch der Free Cashflow fällt negativ aus – erwartet werden minus 400 bis minus 500 Millionen Euro. Um gegenzusteuern, kündigte Ubisoft die Schließung mehrerer Entwicklungsstandorte an: Halifax und Stockholm sind bereits betroffen, weitere Einschnitte treffen Abu Dhabi, RedLynx und Massive.

Zusätzlich wird ein umfassendes Sparprogramm umgesetzt: 200 Millionen Euro sollen in den nächsten zwei Jahren eingespart werden. Bis März 2028 sollen die Fixkosten um 500 Millionen Euro gegenüber dem Geschäftsjahr 2022/23 reduziert werden – von ehemals 1,75 Milliarden Euro auf nur noch 1,25 Milliarden Euro.

Von Chaos zu Struktur: Ubisoft formiert fünf „Creative Houses“

Als zentrale Neuerung stellt CEO Yves Guillemot ein neues Organisationsmodell vor: Ubisoft will künftig in fünf spezialisierte „Creative Houses“ arbeiten, die jeweils für bestimmte Genres oder Marken verantwortlich sind. Beispielsweise übernimmt das neue Vantage Studios-Team die großen Franchise-Titel wie Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six. Ein anderes House soll sich gezielt auf Shooter-Erlebnisse wie The Division und Ghost Recon konzentrieren.

Guillemot spricht von einem „entscheidenden Wendepunkt“ in der Geschichte des Unternehmens. Ziel sei es, fokussierter, effizienter und qualitativ hochwertiger zu produzieren. Erste positive Signale gibt es zumindest im laufenden Geschäft: Für das dritte Quartal 2025/26 meldete Ubisoft Net Bookings von rund 330 Millionen Euro – getragen durch Lizenzpartnerschaften und einen robusten Backkatalog.

Trotzdem bleibt der Vertrauensvorschuss an der Börse begrenzt. Investoren haben in den letzten Jahren zahlreiche Ankündigungen erlebt – und ebenso viele Rückschläge. In einem zunehmend selektiven Markt für AAA-Spiele steht Ubisoft unter Druck, verlorenes Vertrauen durch Ergebnisse zurückzugewinnen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
3 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
4 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
5 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
6 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ringen um Warner Bros.: Paramount weitet Zeitrahmen aus und …

18:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk konkretisiert Roboter-Pläne: Verkaufsstart für Optimus an die…

18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet unter Druck: Social-Media-Verbot für Teens in Groß…

17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft überrascht: Formel-1-Coup bei Mercedes!

17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron mit fulminanter Rallye: Wie weit kann das jetzt noch gehen…

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück vor Kursdebakel: Wenn diese Unterstützung fällt, …

11:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriff auf Nvidia: Bald neuer Chip-Gigant an der Börse

10:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Prognose: Goldmann Sachs sieht Gold weiter steigen

10:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer