UBS-Update sorgt fuer neue Bewegung bei Bayer

14.08.2025, 14:10 Uhr

UBS-Update sorgt fuer neue Bewegung bei Bayer: Bayer-Aktie im Fokus der Analysten von UBS
© Symbolbild von Bayer
Die Schweizer Grossbank UBS hat ihr Kursziel fuer die Aktie von Bayer im Nachgang der juengsten Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben. Zwar bleibt die Einstufung weiterhin auf Neutral, doch die Analyse duerfte dennoch neue Impulse fuer die Marktdebatte rund um den DAX-Konzern liefern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Merck 111,35 EUR +0,20 % Lang & Schwarz
DAX 24.369,94 PKT +0,63 % Ariva Indikation
Bayer 26,64 EUR -0,75 % Lang & Schwarz
Qiagen 41,97 EUR -0,21 % Lang & Schwarz

Xarelto ueberrascht positiv

Im Mittelpunkt der Neubewertung steht laut Analyst Matthew Weston vor allem der unerwartet starke Ergebnisbeitrag des Blutgerinnungshemmers Xarelto. Das Medikament habe die Erwartungen uebertroffen und trage wesentlich zur Stabilisierung des Pharmageschaefts bei. Auch das Nierenmedikament Kerendia habe, insbesondere auf dem chinesischen Markt, mit einem ueberraschend dynamischen Wachstum aufgewartet.

Strukturelle Risiken bleiben bestehen

UBS sieht Bayer damit operativ leicht im Aufwind, bleibt aber angesichts der weiterhin bestehenden strukturellen Risiken vorsichtig. Der Agrarbereich leidet unveraendert unter schwacher Nachfrage, waehrend der Konzernumbau und die juristischen Altlasten aus der Monsanto-Uebernahme weiter auf der Bewertung lasten.

Signalwirkung fuer Gesundheitswerte im DAX

Die moderate Kurszielanhebung koennte dennoch als vorsichtiger Stimmungsindikator fuer den Gesundheitssektor im DAX gewertet werden. Neben Bayer stehen auch andere Branchengroessen wie Merck KGaA, Sartorius oder Qiagen zunehmend im Fokus institutioneller Anleger. Die Hoffnung auf eine konjunkturunabhaengige Wachstumsdynamik koennte hier neue Fantasie freisetzen. Bleibt die Frage, ob die positiven Impulse aus dem Pharmabereich ausreichen, um die anhaltenden Belastungen im Gesamtbild zu kompensieren.

 

Bn-Redaktion/jh
