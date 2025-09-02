Anzeige
Umweltoffensive mit Signalwirkung aus Brandenburg

Tesla setzt Umweltzeichen in Grünheide – Aktie trotz Gegenwind im Fokus 02.09.2025, 19:48 Uhr

Umweltoffensive mit Signalwirkung aus Brandenburg: Tesla setzt Umweltzeichen in Grünheide – Aktie trotz Gegenwind im Fokus
© Bild: boersennews.de / SB
Tesla hat für sein Werk in Grünheide das EMAS-Umweltsiegel erhalten und will in Sachen Nachhaltigkeit weiter vorangehen. Während die Bürgerinitiative skeptisch bleibt, sorgt die Aktie des E-Autobauers für gemischte Reaktionen am Markt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Xiaomi 56,55 HKD +4,05 % TTMzero RT
NIO 6,472 USD -3,03 % TTMzero RT (USD)
Tesla 282,68 EUR -1,05 % Baader Bank
XPeng ADR 17,80 EUR -4,94 % Lang & Schwarz

Umweltstrategie mit Nachhall

Die Gigafactory bei Berlin wurde mit dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS ausgezeichnet. Werkleiter Andre Thierig betonte dabei den Ausbau der Photovoltaik sowie eine gezielte Reduktion des Wasserverbrauchs. Laut Unternehmensangaben liegt dieser inzwischen bei rund viereinhalb Kubikmetern pro Fahrzeug, deutlich unter dem Branchendurchschnitt in Deutschland.

Eine geschlossene Kreislauftechnik für Abwasser sowie die Aufforstung von über zwei Millionen Bäumen zählen zu weiteren Maßnahmen. Die Pflanzaktionen sollen fortgesetzt werden. Dennoch äußert die Bürgerinitiative Grünheide weiter Bedenken. Insbesondere die Auswirkungen auf das sensible Wassersystem des Berliner Urstromtals stünden laut der Initiative im Fokus.

Aktie im Zwiespalt zwischen Vision und Realität

Am Kapitalmarkt zeigt sich das Bild differenzierter. Die Tesla-Aktie verlor zuletzt leicht an Boden und notierte bei rund 329 US-Dollar. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 325 und 333 US-Dollar. Trotz kurzfristiger Rückgänge bleibt das Papier im Jahresvergleich deutlich im Plus.

Der Grund für die verhaltene Kursentwicklung liegt vor allem in rückläufigen Auslieferungszahlen. Im ersten Halbjahr 2025 setzte Tesla weltweit rund 721000 Fahrzeuge ab – ein Minus von 13 Prozent. Auch in den USA sank der Marktanteil, während Konkurrenten wie XPeng, Nio oder Xiaomi in China zulegen konnten.

Parallel dazu bleibt das operative Ergebnis unter Druck. Der Gewinn halbierte sich auf 1 Komma 3 Milliarden US-Dollar. Dennoch hoffen viele Investoren auf neue Impulse durch autonome Fahrtechnologien und Anwendungen im Bereich kuenstlicher Intelligenz.

Offene Fragen rund um Teslas Doppelfront

Mit der Auszeichnung in Grünheide sendet Tesla ein klares Signal in Richtung Umweltstandards. Doch sowohl lokalpolitische Widerstände als auch globale Wettbewerbsdynamiken werfen Fragen auf. Kann der Konzern beides zugleich meistern – ökologische Verantwortung und wirtschaftlichen Erfolg?

Bn-Redaktion/jh
