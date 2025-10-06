Anzeige
Verizon tauscht CEO aus

06.10.2025, 18:17 Uhr

Der größte US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications Inc. hat überraschend einen Wechsel an der Spitze bekannt gegeben. Dan Schulman, der ehemalige CEO von PayPal, übernimmt das Ruder von Hans Vestberg. Der Führungswechsel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Verizon im harten Wettbewerb mit Rivalen Marktanteile und Abonnenten verliert. Die Bestellung von Schulman, der für seine operative und finanzielle Expertise bekannt ist, signalisiert die dringende Notwendigkeit eines Kurswechsels.
Der Abgang des 5G-Visionärs
Hans Vestberg, der Verizon seit 2018 geführt hatte, galt als Visionär, der den Konzern als Marktführer im 5G-Ausbau etablierte. Trotzdem konnte die Aktie in seiner Amtszeit nicht mit Wettbewerbern wie AT&T und T-Mobile US Inc. mithalten. Strategische Fehlentscheidungen der Vergangenheit und der Verlust von Mobilfunkkunden im zweiten Quartal führten zu wachsendem Druck. Vestberg bleibt noch bis Oktober 2026 im Amt, um die Integration mit Frontier Communications zu begleiten.

Der Retter von PayPal
Mit Dan Schulman holt Verizon eine erfahrene Führungskraft, die bereits bewiesen hat, dass sie massive Wachstumsziele erreichen kann. Bei PayPal verdreifachte Schulman den Umsatz und steigerte den Gewinn pro Aktie signifikant. Analysten sehen in Schulman, der über umfassende Erfahrung im Tech- und Finanzsektor verfügt, den einzigen geeigneten Kandidaten aus dem Verwaltungsrat, um das Geschäft schnell zu stabilisieren. Der "hastige" Führungswechsel deutet auf eine Unzufriedenheit mit der bisherigen Performance hin.

Herausforderungen im Kerngeschäft
Verizon hat als größter der drei US-Anbieter Schwierigkeiten, sich von der Konkurrenz abzuheben. Das Wachstum stagniert, und Preiserhöhungen bei Bestandskunden führen zu einer erhöhten Kündigungsrate. Schulman signalisierte jedoch Entschlossenheit in einer Mitteilung an die Mitarbeiter: "Wir werden schnell und mutig handeln, um in den Bereichen Mobilität und Breitband zu gewinnen." Das Ziel ist klar formuliert: Marktführerschaft zurückgewinnen und die Finanzergebnisse über die Erwartungen heben.

Aktie reagiert verhalten
Trotz der Nachricht über den prominenten Neuzugang gab die Verizon-Aktie am Montag zunächst nach. Dies spiegelt die Schwierigkeiten des Marktes wider, die das Unternehmen nach Jahren der Underperformance überwinden muss. Die Herausforderung für Schulman besteht darin, schnell schmerzhafte, aber notwendige Entscheidungen zu treffen, um das Fundament für einen langfristigen Erfolg zu legen.

Bn-Redaktion/js
