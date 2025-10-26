Anzeige
Vertrauenskrise bei Gerresheimer, Bilanzprüfung sorgt für neue Turbulenzen

Gerresheimer Aktie stürzt ab, Bilanzverdacht rückt Umsatzpraxis ins Zentrum 26.10.2025, 18:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vertrauenskrise bei Gerresheimer, Bilanzprüfung sorgt für neue Turbulenzen: Gerresheimer Aktie stürzt ab, Bilanzverdacht rückt Umsatzpraxis ins Zentrum
Der Verpackungshersteller Gerresheimer steht wegen möglicher Unregelmäßigkeiten im Konzernabschluss 2024 im Fokus der Finanzaufsicht. Die Folge ist ein massiver Kurseinbruch und eine wachsende Verunsicherung am Kapitalmarkt.
BaFin rückt Umsatzmodell ins Visier

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüft derzeit den Jahresabschluss von Gerresheimer zum 30. November 2024. Im Zentrum der Untersuchung stehen sogenannte Bill and Hold Vereinbarungen. Dabei werden Produkte fakturiert, obwohl sie noch nicht ausgeliefert wurden. Auslöser sind offenbar rund 3 Millionen Euro Umsatz, die möglicherweise nicht korrekt erfasst wurden. Insgesamt meldete das Unternehmen für das Geschäftsjahr einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro. Gerresheimer selbst spricht von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, der von der Prüfung betroffen sein könnte. Die Frage, ob die Umsätze den Bilanzierungsstandards entsprechen, bleibt damit offen.

Kursverlust auf tiefstem Stand seit über 10 Jahren

Die Aktie von Gerresheimer reagierte umgehend und verlor zeitweise über 38 Prozent an Wert. Damit fiel der Kurs auf das tiefste Niveau seit mehr als einem Jahrzehnt. Marktbeobachter werten die laufende Prüfung als schwerwiegendes Signal, insbesondere angesichts der bereits angeschlagenen Marktposition. Vorangegangene Unsicherheiten, unter anderem durch eine ausgesetzte Prognose, hatten das Vertrauen der Anleger bereits belastet. Die aktuelle Entwicklung verstärkt diese Unsicherheiten und lässt Fragen zur internen Kontrolle und zur Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung aufkommen.

Offene Fragen zur Bilanzierungspraxis

Bill and Hold Vereinbarungen unterliegen strengen Regeln. Damit Umsätze korrekt verbucht werden dürfen, müssen unter anderem Eigentumsübergang und Einlagerung beim Kunden klar dokumentiert sein. Wird gegen diese Kriterien verstoßen, drohen Rückstellungen und nachträgliche Korrekturen im Abschluss. Gerresheimer betont, die betroffenen Umsätze seien ordnungsgemäß erfasst worden. Gleichzeitig signalisiert das Unternehmen volle Kooperationsbereitschaft gegenüber der Aufsicht. Die BaFin wiederum stellt klar, dass eine Prüfung nicht automatisch auf einen Fehler hindeutet.

Ausblick

Ob aus der Prüfung ein Bilanzskandal mit weitreichenden Konsequenzen wird oder lediglich formale Unstimmigkeiten geklärt werden, bleibt ungewiss. Entscheidend ist, ob Gerresheimer rasch Transparenz schafft und die Anleger das Vertrauen wiedergewinnen können. Wie stark bleibt der Reputationsschaden?

Bn-Redaktion/jh
