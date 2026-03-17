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Vestas bildet Korrekturboden aus

Comeback scheint nur eine Frage der Zeit zu sein 17.03.2026, 07:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas bildet Korrekturboden aus: Comeback scheint nur eine Frage der Zeit zu sein
© vestas
Als der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas Anfang Februar die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 präsentierte, geriet die Aktie unter Druck. Die Zahlen bzw. der Ausblick auf 2026 hielten dem hohen Erwartungsdruck des Marktes nicht stand.
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Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 21,20 EUR +0,81 % Quotrix Düsseldorf

Gleichzeitig befand sich die Aktie zum damaligen Zeitpunkt auf einem sehr exponierten Kursniveau. Und so kam es, wie es kommen musste. Ausgehend vom damaligen Verlaufshoch nahe der Marke von 27 Euro rauschte die Aktie in die Tiefe und kam erst unmittelbar vor den 20 Euro zum Stehen. Die Suche nach einem tragfähigen Korrekturboden begann. 

Vestas bildet Korrekturboden aus - Comeback scheint nur eine Frage der Zeit zu sein

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB)  befindet sich nach der „Zahlen-Schlappe“ inmitten der Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens, macht in dieser Hinsicht bislang große Fortschritte.

 

Der Rücksetzer, der nach den Zahlen einsetzte, brachte die Aktie aus charttechnischer Sicht mächtig in die Bredouille, gingen doch so wichtige Unterstützungen wie die Bereiche um 23,5 Euro und 22 Euro temporär verloren. Insofern war es eminent wichtig, dass zumindest die 20 Euro dem Druck standhielten. In den letzten Wochen entwickelte sich in den Begrenzungen 20,5 Euro auf der Unterseite und 22,0 Euro auf der Oberseite eine Seitwärtsbewegung. Der Umstand, dass in erster Linie die Oberseite der Range unter Druck steht, nährt die Hoffnung auf einen aufwärtsgerichteten Ausbruch. Um die untere Trendwende zu forcieren, darf es jedoch nicht bei einem Vorstoß über die 22 Euro bleiben. Der Aktie muss es gelingen, die 23,5 Euro im Nachgang zu überwinden. Vestas gelang es zuletzt, einen anhaltend positiven Newsflow zu kreieren. Sollte dieser anhalten, könnte das der entscheidende Faktor werden, um die Trendwende zu forcieren.

Gleichzeitig richten sich die Blicke auf die Unterseite. Ein Rücksetzer unter die 20 Euro ist unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der Analystenmeinungen ist groß. So bestätigten die Analysten von JPMorgan zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 212 Dänische Kronen (entspricht aktuell 28,37 Euro). Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sind da deutlich pessimistischer. Deren Votum lautet „underweight“ und das Kursziel 80 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 10,71 Euro).

Bn-Redaktion/mt
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