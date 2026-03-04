Anzeige
Volatilität bei Strategy

Nach dem Kursbeben fragen sich Anleger – beginnt jetzt die nächste Rally? 04.03.2026, 17:47 Uhr

Volatilität bei Strategy: Nach dem Kursbeben fragen sich Anleger – beginnt jetzt die nächste Rally?
© Bild von MasterTux auf Pixabay
Die Aktie von Strategy sorgt derzeit erneut für Aufmerksamkeit an den Märkten. Nach deutlichen Schwankungen innerhalb kurzer Zeit fragen sich viele Anleger, welche Faktoren aktuell hinter der Entwicklung des Papiers stehen. Besonders die enge Verbindung zum Kryptomarkt rückt dabei immer stärker in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bitcoin Group 30,57 EUR +7,15 % Lang & Schwarz
Microstrategy (Doing business Strategy) (A) 126,88 EUR +11,20 % Lang & Schwarz

Bitcoin-Wette und Kursturbulenzen: Warum die Strategy-Aktie plötzlich wieder stark schwankt

Die Aktie von Strategy (ehemals MicroStrategy) gehört aktuell zu den volatileren Werten im NASDAQ Composite. Nach einem schwachen Handelstag konnte das Papier am darauffolgenden Tag deutlich zulegen. Am Mittwoch kletterte die Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um 9,4 Prozent auf 145,17 US-Dollar, nachdem sie zuvor noch mit Verlusten geschlossen hatte.

Starke Kursschwankungen innerhalb weniger Tage

Zuvor hatte die Aktie am Dienstagabend noch nachgegeben. Im Handel fiel der Kurs um 2,2 Prozent auf 134,66 US-Dollar, nachdem er zwischenzeitlich ein Tagestief von 127,82 US-Dollar erreicht hatte. Der Handel startete bei 133,50 US-Dollar, insgesamt wechselten 2.554.287 Aktien den Besitzer.

Am darauffolgenden Handelstag drehte die Stimmung. Der Kurs erreichte ein Tageshoch von 146,01 US-Dollar, nachdem der Handel bei 143,36 US-Dollar eröffnet hatte. Zuletzt wurden 1.780.404 Aktien umgesetzt. Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Abstand zum früheren Rekordhoch groß: Am 17.07.2025 hatte das Papier bei 457,22 US-Dollar sein 52-Wochen-Hoch erreicht.

Große Distanz zum Rekordhoch

Mit den aktuellen Kursen liegt die Aktie weiterhin deutlich unter diesem Höchststand. Gleichzeitig notiert der Titel klar über dem Tief der vergangenen zwölf Monate: Am 06.02.2026 war der Kurs bis auf 104,18 US-Dollar gefallen.

Auch auf längere Sicht zeigt sich ein gemischtes Bild. Innerhalb der letzten zwölf Monate verlor die Aktie rund 60,4 Prozent, während sie auf Drei-Jahres-Sicht deutlich stärker performte. Kurzfristig lag die Entwicklung zuletzt bei +0,8 Prozent in sieben Tagen, während auf Monatssicht ein Rückgang von 22,9 Prozent zu verzeichnen war.

Quartalszahlen mit hohem Verlust

Bei den jüngsten Geschäftszahlen meldete das Unternehmen einen deutlichen Verlust. Für das Quartal mit Abschluss 31.12.2025 wurde ein Ergebnis je Aktie von -42,93 US-Dollar ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte der Verlust noch -3,03 US-Dollar je Aktie betragen.

Der Umsatz entwickelte sich dagegen leicht positiv. Strategy erzielte 122,99 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 1,90 Prozent gegenüber den 120,70 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum entspricht.

Bitcoin bleibt zentraler Kurstreiber

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Aktie bleibt die aggressive Bitcoin-Strategie des Unternehmens. Anfang März meldete Strategy den Kauf von 3.015 Bitcoin für rund 204,1 Mio. US-Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 67.700 US-Dollar pro Coin.

Damit erhöhte sich der Gesamtbestand auf 720.737 Bitcoin, die insgesamt für etwa 54,77 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 75.985 US-Dollar je Bitcoin erworben wurden. Der Konzern hält damit rund 3,43 Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Coins.

Finanziert wurde der jüngste Kauf unter anderem durch den Verkauf von 1.730.563 Aktien der Klasse A, der 229,9 Millionen US-Dollar einbrachte, sowie durch den Verkauf von 71.590 Vorzugsaktien, die weitere 7,1 Millionen US-Dollar generierten.

Bitcoin-Kurs beeinflusst die Aktie stärker als Unternehmenszahlen

Die Kursentwicklung der Aktie hängt zunehmend von der Entwicklung des Bitcoin-Preises ab. Marktbeobachter sehen die Aktie häufig als hochvolatilen Bitcoin-Proxy, dessen Bewegungen stark von der Dynamik im Kryptomarkt beeinflusst werden.

Technische Analysten sehen derzeit wichtige Marken für den Kursverlauf. Ein Widerstand liegt im Bereich von 143 bis 150 US-Dollar. Gleichzeitig wird eine Unterstützung bei etwa 132,74 US-Dollar genannt.

Der nächste Quartalsbericht für das erste Quartal 2026 wird voraussichtlich am 04.05.2026 veröffentlicht. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten derzeit mit einem möglichen Gewinn von 72,71 US-Dollar je Aktie.

Darüber diskutieren die Nutzer

In der Community wird derzeit intensiv über die Strategy-Aktie und die Entwicklungen rund um Kryptowährungen diskutiert. Einige Nutzer liefern sich dabei auch persönliche Wortgefechte und kündigen an, bestimmte Beiträge künftig zu ignorieren. Andere konzentrieren sich stärker auf mögliche Investmentchancen rund um das Unternehmen.

Parallel dazu teilen Mitglieder der Diskussion Einschätzungen zu Analystenbewertungen und neuen Perspektiven für die Aktie. Auch Nachrichten aus dem Finanzsektor rund um Krypto-Dienstleistungen großer Banken werden als möglicher Impuls für den Markt diskutiert. Viele Beiträge drehen sich um die Frage, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die weitere Kursentwicklung der Strategy-Aktie haben könnten. Diskutieren Sie jetzt mit!

