DiagnosTear Technologies:
Weltweit einzigartiger Schnelltest vor Zulassung?!
Anzeige
Volkswagen feiert groß

Doch hinter den Kulissen kriselt es 28.11.2025, 12:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW Logo
© Symbolbild von Griffin Wooldridge auf Unsplash
Volkswagen hat in Wolfsburg das 80-jährige Jubiläum der betrieblichen Mitbestimmung gefeiert, begleitet von prominenten Rednern und einem klaren historischen Bekenntnis. Gleichzeitig treibt der Konzern tiefgreifende Umstrukturierungen in der Produktion voran, um künftig effizienter und markenübergreifend zu arbeiten. An der Börse bleibt die Aktie trotz der symbolischen und strategischen Signale schwach – die Investoren warten auf konkrete Ergebnisse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 97,89 EUR +1,00 % Lang & Schwarz

Gedenken und Strategie: Zwei Welten in Wolfsburg

In Wolfsburg treffen Tradition und Transformation aufeinander. Während Volkswagen am 26. November 2025 das 80-jährige Bestehen der betrieblichen Mitbestimmung feierte, laufen hinter den Kulissen tiefgreifende Umstrukturierungen an. Die Aktie zeigt sich von der doppelten Signalwirkung bislang unbeeindruckt und bleibt im Minus.

Zur Feierstunde in der Autostadt kamen Konzernchef Oliver Blume, Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner. Die Veranstaltung erinnert an die erste gewählte Belegschaftsvertretung im Jahr 1945 – ein symbolträchtiges Datum, das auf die Nachkriegszeit und den demokratischen Neuanfang verweist. Die Festrede hielt Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees. Ihre Anwesenheit unterstreicht die historische Verantwortung des Konzerns: Während des Zweiten Weltkriegs waren im heutigen Wolfsburger Werk Häftlinge aus dem KZ Auschwitz zur Zwangsarbeit eingesetzt worden.

Bereits der 75. Jahrestag im Jahr 2020 war pandemiebedingt nur digital begangen worden. Damals sprach Altkanzler Gerhard Schröder, der in den 1990er Jahren als niedersächsischer Regierungschef im Aufsichtsrat von Volkswagen saß.

Konzernstruktur im Wandel: Produktion wird neu organisiert

Parallel zur Gedenkveranstaltung nimmt Volkswagen tiefgreifende strategische Änderungen vor. Die sogenannte Brand Group Core – bestehend aus VW Pkw, Skoda, Seat, Cupra und VW Nutzfahrzeuge – stellt ihr Produktionsnetzwerk neu auf. Künftig soll die Fertigung in fünf Regionen gebündelt und markenübergreifend koordiniert werden. Ziel ist es, Synergien zwischen den Volumenmarken besser zu nutzen und Prozesse effizienter zu gestalten.

Welche konkreten Auswirkungen diese Neustrukturierung auf Standorte und Arbeitsplätze haben wird, bleibt zunächst offen. Bislang wurden keine Details zu personellen Anpassungen oder regionalen Verschiebungen veröffentlicht. Klar ist jedoch: Die Maßnahmen zielen auf langfristige Kostensenkung und eine flexiblere Steuerung des Fertigungsnetzwerks.

Anleger zeigen sich zurückhaltend

An den Finanzmärkten sorgen die ehrgeizigen Umbaupläne bislang nicht für Begeisterung. Im XETRA-Handel verlor die VW-Aktie am Tag der Veranstaltung 0,47 Prozent und fiel auf 96,60 Euro. Damit bleibt der Titel im Abwärtstrend – trotz der strategischen Neuausrichtung und der Symbolkraft der Feierlichkeiten.

Ob die neue Steuerungslogik im Produktionsnetzwerk mittelfristig Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Marktlage zeigt: Historisches Gedenken und operative Veränderungen reichen allein nicht aus, um Investoren zu überzeugen. Entscheidend wird sein, ob Volkswagen die angekündigten Effizienzgewinne auch konkret umsetzen kann – und wie sich die Veränderungen auf Ergebnis und Bilanz auswirken.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ5MFL
Ask: 0,52
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UP5BYV
Ask: 2,05
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ5MFL UP5BYV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
2 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
3 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
4 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
5 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
6 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
7 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Lufthansa startet Klarna-Zahlung: Jetzt auf Raten fliegen!

12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem richtungsweisenden Wochenschluss: Münchener Rü…

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank im Höhenflug: Doch warum verkauft BlackRock?

11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma mit Befreiungsschlag? Auch eine totgeglaubte Katze kann hoch …

9:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Korrektur nach Rekordjahren: Steht AMD vor dem Wendepunkt?

Gestern 17:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Analysten bullish, Anleger nervös

Gestern 16:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plötzlich stark? Warum Intel Anleger weiter spaltet

Gestern 15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tradition trifft Umbruch – VW zwischen Jubiläum und Gegenwind

Gestern 12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer