Anzeige
+++Die Bergbau-Welle kehrt zurück American Critical könnte die nächste große US-Entdeckung sein!!+++
Volkswagen Vz. mit knackigem Rücksetzer

Bietet der Abverkauf Chancen? 08.10.2025, 11:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen Vz. mit knackigem Rücksetzer: Bietet der Abverkauf Chancen?
© VW
Immer, wenn man denkt, der Autosektor würde zur Ruhe kommen, die Aktien der Autokonzerne sich berappeln, dann spielt US-Präsident Trump die „Zollkarte“ aus. So auch in der aktuellen Phase.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 91,24 EUR -2,04 % Lang & Schwarz

 Die Ankündigung des US-Präsidenten auf Lastwagen neue Importzölle erheben zu wollen, versetzt den Sektor einmal mehr in Aufruhr. Zu den betroffenen Unternehmen gehört auch die VW-Tochter Traton. Die erlebte am gestrigen Dienstag (07. Oktober) bereits ein veritables Kursdebakel. Doch auch die Volkswagen Vz. kommen vor dem Hintergrund der neuen Gemengelage nicht ungeschoren davon.

Volkswagen Vz. mit knackigem Rücksetzer

Die Serie der schlechten Nachrichten will nicht abreißen. Gerade hatten die Volkswagen Vz. die Kappung der Prognose für das Gesamtjahr verarbeitet (wir berichteten an dieser Stelle am 22. September darüber), da holt US-Präsident Trump mit dem Zollhammer zum erneuten Schlag aus. Der Markt reagierte nervös auf die Nachricht, dass ab November neue Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf Lastkraftwagen drohen.

Für die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) kam der Rücksetzer aus charttechnischer Sicht zur Unzeit. Die Aktie war gerade im Begriff, die Widerstandsmarke von 95 Euro aufzubrechen, ehe einsetzende Verkäufe die Aktie in Bedrängnis brachten.

Aus charttechnischer Sicht rückt nun der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 90 Euro in den Fokus. Ein Rücksetzer sollte unter allen Umständen verhindert werden. Ob der Bedeutung der Marke als Unterstützung könnte das daraus resultierende Verkaufssignal die Aktie weiter in die Knie zwingen. So ist in diesem Fall auch ein Test der 80 Euro nicht auszuschließen. 

Zusammengefasst

Der Autosektor leidet unter der Nachrichtenlage. Die Volkswagen Vz. können sich der Situation nicht entziehen und stehen unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 90 Euro würde das Chartbild erheblich eintrüben und weitere Abgaben provozieren. Ein Sprung über die 95 Euro würde hingegen die charttechnische Lage zumindest etwas stabilisieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Volkswagen Vz. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 110 Euro. Die Analysten der DZ Bank werden hingegen vorsichtiger. Sie bestätigten ihr Votum „halten“, senkten aber den fairen Wert von 110 Euro auf 95 Euro. Die Analysten von Berenberg bestätigten hingegen ihr Votum „buy“ für den Autotitel. Das Kursziel sehen sie bei 113 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ29HQ
Ask: 0,39
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ1WMR
Ask: 1,34
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ29HQ UJ1WMR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI trifft Industrie – Hitachi und NVIDIA starten globales …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Blockbuster oder Übertreibung, Drohnenabwehr am Wendepunkt

11:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis durchbricht Schallmauer: Wie geht’s nun mit Barrick, …

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell-Aktie steigt, da Gas- und Raffineriegeschäft zulegen: Shell k…

Gestern 21:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden für Eisenerz, doch der Aktienkurs fällt: Rio Tinto …

Gestern 17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Absatzrückgang trifft das Unternehmen hart, doch der Kurs trotzt…

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht dem Dax nun doch die Puste aus: RWE – Aktie lässt nichts …

Gestern 14:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord in Großbritannien: BYD setzt global neue Maßstäbe

Gestern 14:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer