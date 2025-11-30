Anzeige
Volkswagen Vz. stemmen sich gegen den Abverkauf

Endet das Börsenjahr 2025 doch noch versöhnlich? 30.11.2025, 08:54 Uhr

Volkswagen Vz. stemmen sich gegen den Abverkauf: Endet das Börsenjahr 2025 doch noch versöhnlich?
© Foto von Erik Mclean auf Unsplash
Endet das Börsenjahr 2025 für die Aktie des Wolfsburger Autobauers doch noch versöhnlich? Nach einem überaus herausfordernden Börsenjahr 2025, in dem die Volkswagen Vz. zahlreiche Rückschläge hinnehmen mussten, könnte ein robustes Jahresfinale die Weichen für einen positiven Start in Jahr 2026 stellen.
In unserer letzten Kommentierung zu den Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) thematisierten wie den damals zu beobachtenden Schwächeanfall der Aktie. Das war am 19. November. Zuvor scheiterte die Aktie mit dem Versuch, die 100er Marke aufzubrechen. Heftige Gewinnmitnahmen sorgten zum Zeitpunkt der Kommentierung dafür, dass es für die Aktie unter die wichtige Marke von 95 Euro ging. Damit installierte sich ein frisches Verkaufssignal. Weitere Abgaben in Richtung 90 Euro / 88 Euro drohten.

Doch die Stabilisierung des Gesamtmarktes stützte auch den Autowert. Die Volkswagen Vz. stemmten sich erfolgreich gegen den drohenden Abverkauf in Richtung 90 Euro und eroberten die wichtige Marke von 95 Euro zurück. Die Chancen auf ein versöhnliches Jahresfinale stiegen damit.

Volkswagen Vz. - Endet das Börsenjahr 2025 doch noch versöhnlich?

Die Herausforderungen, mit denen der Volkswagen-Konzern – wie andere Autobauer auch – konfrontiert  ist, sind hinlänglich bekannt. Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf das spannende Chartbild.

Volkswagen-Aktie im Chart

Im oberen Chart wird deutlich, dass man die Kursentwicklung der letzten Monate in das Korsett einer großen symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt) pressen kann. Diese Formationen sind ambivalenter Natur und weisen keine präferierte Ausbruchsrichtung auf. Die Ausbrüche (in jedwede Richtung) verlaufen jedoch nicht selten dynamisch. Obacht ist von daher geboten, sollten die Volkswagen Vz. das Dreieck auflösen. Auf der Oberseite liegen die relevanten Widerstände bei 100 Euro, 104 Euro und 106 Euro. Auf der Unterseite hat der Kursbereich 90 Euro / 88 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stuften die Aktie kürzlich mit „halten“ ein. Den fairen Wert setzen sie unverändert mit 95 Euro an. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ebenfalls ihr Votum „neutral“. Mit einem Kursziel von 110 Euro sind sie aber deutlich optimistischer. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ebenfalls ihr Votum „neutral“. Das Kursziel für die Volkswagen Vz. setzen sie unverändert mit 106 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
