Vom Börsenstar zum Sorgenfall

Beyond Meat zerbricht an der eigenen Story – reicht das Geld noch für die Wende? 07.12.2025, 16:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Aktienchart
© Foto von Maxim Hopman auf Unsplash
Vor sechs Jahren galt Beyond Meat als Revolution der Lebensmittelbranche. Heute steht die Aktie vor den Trümmern ihres einstigen Versprechens. Der Kursverlust ist dramatisch – und die Zukunft bleibt ungewiss.
Beyond Meat 1,04 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Vom Senkrechtstart zum Absturz

Als Beyond Meat im Frühjahr 2019 an die Börse ging, traf das Unternehmen den Zeitgeist. Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen schien grenzenlos. Der Börsenstart wurde zur Show: Die Aktie schoss am ersten Handelstag nach oben und erreichte noch im selben Jahr ein Rekordniveau.

Doch die Euphorie verflog schnell. Schon Ende 2019 setzte ein Ausverkauf ein, der sich über die Jahre verstärkte. Heute notiert die Aktie nur noch im Pennystock-Bereich – ein Verlust von fast 100 Prozent gegenüber dem Hoch. Für viele Anleger wurde aus einem Traum ein finanzieller Albtraum.

Erwartungen zu hoch – Ergebnisse zu schwach

Operativ läuft es für Beyond Meat weiterhin äußerst schwierig. Umsätze sind rückläufig, die Margen unter Druck, und Verluste übersteigen zeitweise sogar die Erlöse. Die Hoffnung auf einen Massenmarkt für Fleischersatzprodukte konnte nicht erfüllt werden.

Hinzu kommt harter Wettbewerb: Preisgünstigere Anbieter haben dem einstigen Marktführer das Leben schwer gemacht. Die Marke Beyond Meat verlor an Strahlkraft, wichtige Verkaufsprogramme wurden zurückgefahren.

Kosten runter, Chancen rauf?

Das Management versucht gegenzusteuern. Schulden wurden reduziert, Partnerschaften mit Einzelhändlern und Gastronomen sollen neue Impulse geben. Doch gleichzeitig stehen Produktionskürzungen, Stellenabbau und der Rückzug aus Asien auf der Agenda – ein schmerzhafter Umbau, der nicht ohne Risiken bleibt.

Juristische Streitigkeiten verteuern die Lage zusätzlich und belasten die ohnehin angespannte Bilanz.

Fazit: Hoffnung trifft auf enormes Risiko

Beyond Meat kämpft ums Comeback – doch der Spielraum ist eng. Die Aktie bleibt ein hochspekulativer Titel, der vorerst weit von früherer Stärke entfernt ist. Ob der Strategiewechsel greift, ist völlig offen. Für viele Anleger markiert Beyond Meat schon heute eines der bittersten Beispiele dafür, wie schnell ein Hype an der Börse verpuffen kann.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
