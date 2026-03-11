221 % Kursgewinn:
Und jetzt kommt der größte Trigger: FDA-Entscheidung steht bevor
Vonovia-Aktie setzt Talfahrt fort

Erneute Verluste drücken Kurs unter 25-Euro-Marke 11.03.2026, 18:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
© Bild von Erik Strehl von Pixabay
Die Vonovia-Aktie zählt am Mittwoch erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Nach bereits deutlichen Abgaben am Vortag setzt sich der Abwärtstrend des Bochumer Immobilienkonzerns weiter fort. In einem insgesamt schwachen Marktumfeld gerät der Wert spürbar unter Verkaufsdruck.
Kurs verliert über drei Prozent
Kurz vor dem Handelsende in Frankfurt notierten die Anteile von Vonovia bei 24,92 Euro, was einem Minus von rund 3,15 % entspricht. Damit hinkt das Unternehmen auch der allgemeinen Marktentwicklung hinterher: Während der DAX im Zuge der allgemeinen Korrektur rund 1,17 % einbüßte, rutschte Vonovia bis in das untere Drittel des Leitindex auf Platz 38 ab.

Aktienanalyse

Signifikante Entfernung zum Jahreshoch
Mit dem aktuellen Rücksetzer entfernt sich die Aktie immer weiter von ihrem 52-Wochen-Hoch, das bei 30,69 Euro markiert wurde. Aktuell notiert das Papier etwa 18,8 % unter diesem Spitzenwert und nähert sich langsam wieder dem Jahrestief von 23,04 Euro an. Das Handelsvolumen lag kurz vor Schluss bei rund 1,7 Millionen gehandelten Aktien, was auf ein stetiges Verkaufsinteresse der Marktteilnehmer hindeutet.

Einordnung im DAX-Gefüge
Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 21,83 Milliarden Euro gehört Vonovia eher zu den Leichtgewichten im DAX und nimmt mit einer Gewichtung von etwa 1,04 % aktuell den 30. Platz ein. Zum Vergleich: Der wertvollste Konzern im Index, SAP, kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 198 Milliarden Euro.

Fazit für Anleger:
Die charttechnische Lage bei Vonovia hat sich durch die Verluste der letzten zwei Tage sichtlich eingetrübt. Anleger beobachten nun kritisch, ob sich der Wert oberhalb der 24-Euro-Marke stabilisieren kann oder ob die Korrektur im Immobiliensektor, getrieben durch das unsichere Zinsumfeld und die schwache Marktstimmung, weiter anhält.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
