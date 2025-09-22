Vonovia bringt Heat Cube

Neue Ära fürs Heizen? 22.09.2025, 19:43 Uhr

Wärmepumpe
© Symbolbild von alpha innotec auf Unsplash
Vonovia bringt gemeinsam mit EnerCube und der Demonstrationsfabrik Aachen eine neuartige Generation modularer Wärmepumpen in Serie. Die sogenannten Heat Pump Cubes sind kompakt, wartungsfreundlich und ermöglichen bis 2029 den fossilfreien Betrieb von über 20.000 Wohneinheiten. Mit der Offensive setzt Vonovia nicht nur auf technologische Innovation, sondern auch auf eine strategische Stärkung im Bereich nachhaltiger Wohnungsmodernisierung.
Kompakte Technik mit großer Wirkung

Deutschlands größter Wohnungskonzern wagt den nächsten Schritt in Richtung klimafreundliches Heizen. Gemeinsam mit dem österreichischen Start-up EnerCube und der Demonstrationsfabrik Aachen bringt Vonovia eine neuartige Wärmepumpen-Generation in Serie. Die sogenannten Heat Pump Cubes bündeln alle Komponenten in einem würfelförmigen Modul. Wartungsarbeiten können von außen erledigt werden – ohne die Mieter im Alltag zu beeinträchtigen.

Das Konzept ist auf Skalierbarkeit ausgelegt: Bis Ende 2029 sollen über 1.000 Systeme installiert sein. Mehr als 20.000 Wohneinheiten will Vonovia damit fossilfrei beheizen. In einem Pilotprojekt erzielten die Cubes bereits 40 Prozent Energieeinsparung. Noch in diesem Jahr sollen 30 Anlagen operativ laufen.

Von Donauwörth in die Fläche

Nach dem Testlauf im bayerischen Donauwörth startet nun der bundesweite Rollout. Die Produktion läuft an – flankiert von politischer Rückendeckung. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur unterstützt die Initiative und hebt die Bedeutung der Technologie für die Energiewende hervor.

Für Vonovia-CEO Rolf Buch markiert der Schritt einen Meilenstein: „Die Energiewende wird nicht ohne Innovationen gelingen. Mit unserem Heat Pump Cube bieten wir eine modulare Lösung, die schnell und einfach in Bestandsgebäuden funktioniert.“

Mehr als Technik: Ein strategisches Signal

Hinter dem Projekt steckt nicht nur ein technologisches Update, sondern auch ein gezielter Ausbau des Value-Add-Segments. Mit den modularen Wärmepumpen sichert sich Vonovia planbare Energiekosten, verringert die Abhängigkeit von Energieimporten und stärkt zugleich seine Marktposition im Bereich nachhaltiger Wohnungsmodernisierung.

Die Wärmepumpen-Offensive könnte damit mehr sein als ein reines Heizungsprojekt. Sie hat das Potenzial, zur Blaupause für die serielle Sanierung des deutschen Wohnungsbestands zu werden – und den Konzern auf seinem Weg zur Wachstumsstrategie 2028 entscheidend voranzubringen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
