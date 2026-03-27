Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
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Vonovia

Warum Anleger jetzt nervös reagieren! 27.03.2026, 11:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Visualisierung Neubau Schlichtallee
© Symbolbild von Vonovia
Vonovia präsentiert ein stabiles Kerngeschäft mit starken Kennzahlen und steigenden Ergebnissen, doch die Aktie leidet unter einem schwierigen Zinsumfeld. Investoren gewichten steigende Zinsen und makroökonomische Risiken aktuell höher als operative Stärke. Die weitere Kursentwicklung hängt maßgeblich davon ab, ob der geplante Schuldenabbau und neue Wachstumsfelder erfolgreich umgesetzt werden.
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Name Aktuell Diff. Börse
Vonovia 20,94 EUR -0,40 % L&S Exchange

Solides Kerngeschäft trifft auf nervösen Kapitalmarkt

Der neue CEO Luka Mucic hat seine strategische Agenda präsentiert, doch an der Börse überwiegt die Zurückhaltung. Trotz robuster Geschäftszahlen für 2025 und eines Anstiegs des bereinigten EBITDA auf 2,8 Milliarden Euro ist die Vonovia-Aktie auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Das operative Fundament wirkt stabil, wird jedoch derzeit klar vom makroökonomischen Umfeld überlagert.

Ein Blick auf die Kennzahlen zeigt ein belastbares Kerngeschäft: Die Vermietungsquote liegt bei 97,9 Prozent, das organische Mietwachstum erreicht 4,1 Prozent und die Collection Rate beträgt 99,4 Prozent. Das Portfolio umfasst rund 531.000 Wohneinheiten und liefert verlässliche Cashflows. Dennoch bleibt die Nachfrage nach der Vonovia-Aktie gedämpft, da Investoren aktuell stärker auf Zinsrisiken als auf operative Stabilität reagieren.

Zinsanstieg als dominierender Bewertungsfaktor

Der wesentliche Belastungsfaktor liegt im wieder gestiegenen Zinsniveau. Auslöser sind unter anderem höhere Ölpreise im Zuge des Iran-Konflikts, die die Inflationserwartungen angeheizt haben. In der Folge sind Hoffnungen auf kurzfristige Leitzinssenkungen zurückgegangen. Für ein Unternehmen wie Vonovia mit einem Loan-to-Value von 45,4 Prozent hat diese Entwicklung unmittelbare Auswirkungen auf die Bewertung.

Parallel dazu haben mehrere Großbanken ihre Kursziele angepasst, ohne jedoch ihre grundsätzliche Einschätzung zu kippen. Goldman Sachs senkte das Ziel von 36,60 auf 32,10 Euro, JPMorgan von 36,00 auf 34,50 Euro und Jefferies von 32,00 auf 30,00 Euro. UBS bestätigte 34,00 Euro, während Berenberg bei 38,00 Euro bleibt. Die Einstufungen lauten weiterhin überwiegend „Buy“ oder „Overweight“. Die Anpassungen spiegeln vor allem das veränderte Zinsumfeld wider, nicht eine Verschlechterung der operativen Perspektiven. Goldman-Analyst Jonathan Kownator hob zudem den beschleunigten Schuldenabbau als positiven Faktor hervor.

Zusätzlichen Druck brachte die Reduzierung der Beteiligung durch die DWS Investment GmbH, die ihren Anteil auf 2,95 Prozent senkte und damit eine relevante Meldeschwelle unterschritt.

Entschuldung und neue Ertragsquellen im Fokus

Strategisch setzt Mucic klar auf eine Reduzierung der Verschuldung. Der Loan-to-Value soll bis 2028 auf rund 40 Prozent sinken. Geplant sind Portfolioverkäufe im Volumen von fünf Milliarden Euro sowie eine stärkere Fokussierung auf Privatisierungen. Parallel dazu will Vonovia das Geschäft jenseits der klassischen Vermietung ausbauen. Ein zentraler Baustein ist die Installation von Photovoltaik auf 30.000 Dächern bis Ende 2026. Langfristig sollen 20 bis 25 Prozent des Gewinns aus solchen zusätzlichen Geschäftsfeldern stammen.

Für 2026 stellt Vonovia ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,95 und 3,05 Milliarden Euro in Aussicht, was auf ein weiteres Wachstumsjahr hindeutet. Ergänzt wird das Gesamtbild durch die Dividende: Am 22. Mai wird der Ex-Tag für die Ausschüttung von 1,25 Euro je Aktie erwartet, was aktuell einer Rendite von knapp sechs Prozent entspricht.

Die Aktie notiert derzeit rund 20 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, ob die angekündigten Maßnahmen zur Entschuldung tatsächlich umgesetzt werden und sich in konkreten Transaktionen widerspiegeln. Der Markt wird weniger auf strategische Ankündigungen achten als auf deren praktische Umsetzung in den kommenden Quartalen.

Bn-Redaktion/aw
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