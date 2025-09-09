Blockbuster-Potenzial:
Wachstumsängste belasten, Novo Nordisk im Analystenfokus

UBS senkt Kursziel für Novo Nordisk, Wegovy verliert an Strahlkraft 09.09.2025, 13:10 Uhr

© Symbolbild von Unsplash
Die UBS hat die Bewertung für Novo Nordisk angepasst und die Aktie von Buy auf Neutral heruntergestuft. Das Kursziel fällt von 600 auf 340 Dänische Kronen, Grund sind zunehmende Unsicherheiten rund um den Abnehmwirkstoff Wegovy.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 45,51 EUR -1,41 % Baader Bank
CVS Health 61,13 EUR +2,31 % Baader Bank
Eli Lilly 631,40 EUR +0,75 % Lang & Schwarz

Analystenalarm bei Novo Nordisk

Am 5. August 2025 korrigierte die UBS ihre Einschätzung für den dänischen Pharmakonzern deutlich. Neben der Herabstufung wurde auch das Kursziel massiv reduziert. Im Zentrum der Bedenken steht der Wettbewerbsdruck durch sogenannte Compounder Anbieter, die günstigere Nachahmer von Wegovy herstellen. Laut den Analysten handelt es sich dabei um ein strukturelles Problem, da regulatorische Eingriffe auf absehbare Zeit nicht erwartet werden.

Wettbewerb mit Eli Lilly verschärft sich

Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass Wegovy Marktanteile an Eli Lillys Präparat Zepbound verliert. Auch die schleppende Aufnahme von Versicherungsleistungen bremst den Absatz. Diese Entwicklungen schwächen die Wachstumsperspektiven erheblich, was in der reduzierten Prognose der UBS klar zum Ausdruck kommt.

Prognosesenkung schürt Unsicherheit

Schon vor dem UBS Kommentar hatte Novo Nordisk seine eigenen Erwartungen gesenkt. Der Konzern rechnet für 2025 nur noch mit einem Umsatzanstieg von 8 bis 14 Prozent, zuvor waren 13 bis 21 Prozent in Aussicht gestellt. Auch beim operativen Ergebnis wurden die Erwartungen von 16 bis 24 Prozent auf 10 bis 16 Prozent reduziert. Diese vorsichtigere Planung führte bereits zu deutlichen Kursverlusten. Die Aktie brach an einem Handelstag um mehr als 20 Prozent ein und liegt seit Jahresbeginn tief im roten Bereich.

Ausblick mit Fragezeichen

Die Perspektiven bleiben unsicher. Margendruck, Nachahmerpräparate und die starke Konkurrenz durch Eli Lilly setzen Novo Nordisk zu. Potenzial könnten neue Kooperationen wie mit dem US Anbieter CVS oder künftige Produkte aus der Pipeline bieten. Entscheidend wird sein, ob der Konzern seine frühere Wachstumsdynamik wiederentfalten kann.

Bn-Redaktion/jh
