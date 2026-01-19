Walmart stellt Führung neu auf

Kurz vor dem Amtsantritt des neuen Konzernchefs John Furner hat Walmart die Leitung seiner drei Hauptdivisionen neu geordnet und damit den Generationenwechsel an der Spitze abgeschlossen. Der weltgrößte Einzelhändler setzt dabei klare Signale in Richtung Digitalisierung und Wachstum. Alle Personaländerungen greifen zum 1. Februar.
David Guggina führt das US-Geschäft
Die wichtigste Personalie betrifft den Heimatmarkt: Der bisherige E-Commerce-Chef David Guggina (40) steigt zum CEO von Walmart US auf. Er übernimmt damit die umsatzstärkste Sparte des Konzerns. Der Ex-Amazon-Manager wird für seine Erfolge bei der Optimierung der Lieferketten und dem Ausbau des Online-Geschäfts belohnt, das kurz vor der Profitabilität steht. Seine Ernennung unterstreicht Walmarts Strategie, den digitalen Wandel aggressiv voranzutreiben, um Amazon Paroli zu bieten und Marktanteile gegen Discounter wie Aldi oder Costco zu verteidigen.

Rochade bei Sam's Club und International
Auch die weiteren Sparten erhalten neue Chefs. Latriece Watkins, bislang Chefeinkäuferin in den USA, übernimmt die Leitung der Großhandelskette Sam's Club. Ihr Fokus liegt auf der Expansion des Filialnetzes und dem Wettbewerb mit dem Erzrivalen Costco. Der bisherige Sam's-Club-Chef Chris Nicholas wechselt an die Spitze von Walmart International, um Wachstumsmärkte wie China, Indien und Mexiko zu steuern. Er folgt auf Kathryn McLay, die das Unternehmen verlässt.

Fokus auf profitables Wachstum
Zusätzlich wurde Seth Dallaire zum Chief Growth Officer befördert. Er verantwortet künftig hochmargige Bereiche wie das Werbegeschäft, Mitgliedschaften und den Marketplace. Diese Segmente gelten als entscheidende Treiber für die zukünftige Gewinnentwicklung des Konzerns.

Börsen-Update und Ära McMillon
Der scheidende CEO Doug McMillon, der Walmart erfolgreich vom stationären Händler zum digitalen Powerhouse transformierte, geht Ende des Monats in den Ruhestand. Sein Nachfolger John Furner erhält ein Grundgehalt von 1,5 Mio. USD sowie jährliche Aktienoptionen im Zielwert von 17 Mio. USD. Parallel dazu bereitet sich Walmart auf die Aufnahme in den Nasdaq 100 in der kommenden Woche vor, während die Marktkapitalisierung auf die historische Marke von 1 Billion Dollar zusteuert.

Bn-Redaktion/js
