Warburg-Upgrade befeuert Hoffnung auf Gewinnwende bei Fuchs SE: Fuchs-Aktie legt zu: Analysten sehen übertriebene Reaktion auf Quartalszahlen

Warburg-Upgrade befeuert Hoffnung auf Gewinnwende bei Fuchs SE

Die Fuchs-Vorzugsaktie zieht im XETRA-Handel spürbar an, nachdem Warburg Research seine Bewertung überraschend nach oben korrigiert hat. Neue Zuversicht hinsichtlich der Kostenstruktur und operativen Erholung gibt dem Titel frischen Rückenwind.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Clariant 8,685 EUR +0,46 % Baader Bank
Lanxess 24,91 EUR +3,79 % TTMzero RT
FUCHS 31,85 EUR +2,25 % Tradegate
BASF 46,69 EUR +1,68 % Lang & Schwarz

Analysten setzen auf operative Trendwende

Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs SE nach einer Phase schwacher Kursentwicklung von Hold auf Buy hochgestuft. Das Kursziel wurde dabei unverändert bei 46 Euro belassen. Die jüngste Kursreaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen sei überzogen, argumentieren Analysten. Der Schmierstoffspezialist mit Sitz in Mannheim ziehe spürbar die Kostenschraube an, was sich bereits in der zweiten Jahreshälfte positiv auf das Ergebnis niederschlagen dürfte.

Besonders relevant ist aus Sicht der Analysten die Entwicklung in der Region Americas. Dort könnte das zweite Quartal den Tiefpunkt bei der Profitabilität markiert haben. Eine Erholung in diesem wichtigen Marktsegment würde die Gesamtmarge stabilisieren und weiteres Ertragspotenzial freisetzen. Zudem bewerten die Analysten das Ziel für den freien Finanzmittelfluss im kommenden Geschäftsjahr 2025 als möglicherweise zu konservativ angesetzt.

Marktreaktion folgt prompt

Die Reaktion am Markt ließ nicht lange auf sich warten: Die Fuchs-Aktie legte im frühen XETRA-Handel am Freitag zeitweise um knapp zwei Prozent zu und notierte bei rund 41,70 Euro. Noch Mitte Juli hatte dasselbe Analysehaus die Bewertung auf Hold belassen – das damalige Votum erfolgte allerdings vor dem Hintergrund gedrückter Erwartungen an die Quartalszahlen. Nun folgt die Neubewertung mit veränderten operativen Vorzeichen.

Blick auf die Branche und Ausblick

Im industriellen Umfeld von Fuchs SE – dazu zählen etwa Wettbewerber wie BASF, Lanxess oder Clariant – steht derzeit die Optimierung von Kostenstrukturen im Vordergrund. Gerade in margenschwächeren Segmenten ist Effizienz gefragt. Ein strategischer Vorteil von Fuchs liegt in der relativ hohen Preissetzungsmacht im Nischenmarkt für Spezialschmierstoffe, was in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit zur Stabilisierung beitragen kann. Ob die prognostizierte Talsohle im amerikanischen Geschäft tatsächlich durchschritten ist und ob sich das Kostenprogramm wie erwartet entfaltet, dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen. Bleibt die Frage: Reicht die neue Zuversicht für eine nachhaltige Trendumkehr der Aktie?

Bn-Redaktion/jh
