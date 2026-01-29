Anzeige
Weihnachtsquartal im Fokus: Apple kurz vor Zahlenoffenlegung

29.01.2026, 18:58 Uhr

Weihnachtsquartal im Fokus: Apple kurz vor Zahlenoffenlegung: Apple-Zahlen am Donnerstag erwartet
© Symbolbild von Apple
Apple steht kurz vor einem mit Spannung erwarteten Ereignis: Am Donnerstagabend wird der Technologiekonzern seine Geschäftszahlen für das erste Quartal seines laufenden Finanzjahres vorlegen. Das sogenannte Holiday-Quarter, traditionell das umsatzstärkste Quartal des Unternehmens, gibt tiefen Einblick in die Verkaufsdynamik von iPhones, Services und weiteren Produktkategorien.
Erwartungen der Analysten deuten auf Rekordumsatz

Die Prognosen der Wall Street sind ambitioniert. Analysten rechnen mit einem Quartalsumsatz von bis zu 1358 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn je Aktie werden Werte um 2,77 US-Dollar erwartet. Damit würde Apple im Jahresvergleich deutlich zulegen. Als Wachstumstreiber gelten vor allem das iPhone-Geschäft und der weiter skalierende Services-Bereich.

Künstliche Intelligenz rückt stärker in den Fokus

Neben den klassischen Geschäftszahlen richtet sich der Blick zunehmend auf Apples strategische Ausrichtung im Bereich künstliche Intelligenz. Beobachter erwarten Hinweise auf die Integration von KI-Funktionen in künftige Produktgenerationen sowie Fortschritte bei Partnerschaften wie jener mit Google Gemini. Diese Entwicklungen könnten entscheidend für Apples mittelfristige Positionierung im globalen Tech-Wettbewerb sein.

Risiken durch steigende Kosten und Margendruck

Trotz positiver Umsatzprognosen gibt es auch kritische Stimmen. Einige Analysten warnen vor möglichen Margenbelastungen durch gestiegene Komponentenpreise und strukturelle Kosteneffekte. Der Markt wird daher genau beobachten, wie Apple auf mögliche Gegenwinde reagiert und ob das Unternehmen seine Profitabilität trotz makroökonomischer Herausforderungen stabil halten kann.

