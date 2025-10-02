Anzeige
+++Starkes Upside-Potenzial Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial+++
Wenn das passiert, dann

Nordex – Aktie im Aufwind 02.10.2025, 12:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wenn das passiert, dann: Nordex – Aktie im Aufwind
© Bild: istockphoto.com/Lukassek
Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenherstellers Nordex zeigte in den letzten Tagen und Wochen beeindruckende Comebackqualitäten. Ein knackiger Kursanstieg beendete die jüngste Korrektur. Die Chancen auf weitere Kursgewinne stehen damit so schlecht nicht. Allerdings gilt es noch, eine „kleine“ Hürde zu überspringen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 22,44 EUR -0,97 % Gettex

Nordex – Aktie im Aufwind

Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir am 17. September an dieser Stelle mit „Aktie steigt rasant. Nächster Anlauf, um die Korrektur zu beenden“. Zum damaligen Zeitpunkt überwand Nordex den Kursbereich von 20 Euro, hatte aber noch zahlreiche Widerstände vor der Brust. Die erste Herausforderung stellte der kurzfristige Abwärtstrend (rot dargestellt) dar. Der Abwärtstrend wurde genauso wie der Horizontalwiderstand bei 22 Euro mehr oder weniger problemlos zurückerobert. Die letzte Hürde wurde jedoch noch nicht gemeistert. Das markante Hoch aus dem August, das bei 23,3 Euro ausgebildet wurde, muss noch geknackt werden, um den offiziellen Startschuss zur Wiederaufnahme der Kursrallye zu geben.

Nordex

Maßgeblichen Anteil an der kräftigen Erholung in den letzten Wochen hat der unverändert starke Newsflow des Unternehmens. Meldungen über Auftragseingänge erfreuen seit Wochen die Marktakteure. Zuletzt vermeldete Nordex einen Auftrag aus der Türkei über 90 MW. Obgleich es bis zu diesem Termin noch ein paar Tage dauert: Nordex wird am 04. November über den Geschäftsverlauf des 3. Quartals 2025 berichten.

Zusammengefasst

Der starke Newsflow der letzten Wochen manifestiert sich in einer knackigen Erholungsbewegung der Aktie. Die Rückeroberung des Abwärtstrends sowie die Rückkehr der Aktie über die Widerstandsmarke von 22 Euro haben das Chartbild deutlich aufgehellt. Eine stark anziehende 200-Tage-Linie unterstreicht darüber hinaus die gute charttechnische Verfassung. Allerdings muss Nordex nachsetzen. Und das entscheidend! Das August-Hoch bei 23,2 Euro muss überwunden werden, um die Tür auf der Oberseite weit aufzustoßen. Anderenfalls würde die Ausbildung einer Doppeltopformation drohen. Diese Formationen sind aus bullischer Sicht nicht gern gesehen, kündigen sie doch nicht selten eine obere Trendumkehr an. Auf der Unterseite sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die Marke von 20 Euro gehen. Ein Rücksetzer unter die 19,1 Euro (letztes Verlaufstief) würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich einmal mehr ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie und das Kursziel von 25 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM0QQ1
Ask: 1,19
Hebel: 19
mit starkem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM0QQ1 MM1JES. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax vor neuer Rekordjagd: DHL Group – Lage bleibt prekär. Neue …

13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Geschäft schwächelt, doch VW-Aktie trotzt den Zahlen

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA im Höhenflug trotz tief verwurzelter Unsicherheit: NEL-…

11:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das sieht doch wieder besser aus: Novo Nordisk dreht nach oben ab

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Banken-Fieber: 500 Millionen Dollar locken Banken in den EA-Mega-…

Gestern 19:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Befreiung: Pfizer-Deal mit Trump: Warum die Aktie explodiert…

Gestern 19:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Comeback oder Täuschung? Tesla-Aktie im Aufwind – doch Experten …

Gestern 18:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sanierung vollzogen – Wolfspeed erlebt spektakulären Bö…

Gestern 14:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer