Wenn Trendwende, dann jetzt

Novo Nordisk – Aktie erreicht entscheidende Zone 04.03.2026, 09:06 Uhr

Wenn Trendwende, dann jetzt: Novo Nordisk – Aktie erreicht entscheidende Zone
© 2026 Novo Nordisk A/S / Wegovy pills
So langsam gehen einem die Superlative aus, um den dramatischen Kursverfall der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zu beschreiben. Zuletzt sackte der Aktienkurs des ehemaligen Highflyers in Richtung 30 Euro ab. Noch Mitte Januar wähnte man die Aktie in Richtung 60 Euro unterwegs.
Mit dem Erreichen der 30 Euro ist Novo Nordisk in eine zentrale Unterstützungszone (31 Euro bis 27 Euro) eingedrungen. Das Problem: Die Zone erlangte bereits in den Jahren 2020 und 2021 ihre Bedeutung. Wie belastbar sie aktuell noch ist, bleibt entsprechend abzuwarten. 

CagriSema-Enttäuschung wirkt nach

Im letzten Kommentar zu Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV)  an dieser Stelle vom 25. Februar thematisierten wir die etwas enttäuschenden Studienergebnisse zum Abnehmmittel CagriSema. Das setzte der Pharmaaktie zu und die Enttäuschung wirkt noch immer nach – insbesondere bei Analysten. 

Novo Nordisk Aktienchart

So nahmen unter anderem die Analysten von Goldman Sachs die enttäuschenden Studienergebnisse zum Abnehmmittel CagriSema zum Anlass, ihre Bewertung von Novo Nordisk anzupassen. Und diese Anpassung fiel wenig schmeichelhaft aus. Die Analysten der US-Investmentbank kürzten das Kursziel von Novo Nordisk von 400 Dänische Kronen auf nunmehr 260 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 34,80 Euro) zusammen. Sie stuften zudem die Aktien von „buy“ auf „neutral“ herab. Die Analysten von Barclays schlagen in die gleiche Kerbe und bestätigten ihr Votum „equal weight“. Das Kursziel für Novo Nordisk sehen sie unverändert bei 270 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 36,14 Euro).

Aktie bereit für das Comeback?

Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen – enttäuschende Unternehmensnachrichten, Analysten senken ihre Kursziel, Aktie seit Monaten unter Druck. Und dennoch ist eine baldige Trendwende nicht in Sicht. Nach dem jüngsten Kursrutsch muss es Novo Nordisk nun erst einmal darum gehen, die Lage und den Aktienkurs zu stabilisieren. Im besten Fall gelingt das auf dem aktuellen Kursniveau. Sollte die Zone 31 Euro / 27 Euro jedoch durchschlagen werden, ist eine weitere Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 20 Euro nicht auszuschließen. Die Lage bleibt fragil. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herab, dann ist festzustellen, dass erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 40 Euro die Lage beruhigen bzw. stabilisieren würde. Kurzum: Entweder gelingt Novo Nordisk auf dem aktuellen Niveau die Ausbildung eines tragfähigen Bodens oder aber es könnte zum nächsten Dammbruch in Richtung 20 Euro kommen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
