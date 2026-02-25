Lage immer dramatischer

Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele
© Foto von Ian Talmacs auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Anleger sind verunsichert und genervt und werfen die Papiere aus ihren Depots. Im Ergebnis taumelt Novo Nordisk in diesen Tagen immer neuen Korrekturtiefs entgegen.
Die Performance der Aktie ist schwach. Noch vor einem Jahr notierte Novo Nordisk im Kursbereich von 90 Euro. Am Markt hegte man damals durchaus die Hoffnung, dass es bald wieder dreistellig werden würde für die Pharmaaktie. Dazu kam es nicht. Novo Nordisk geriet immer stärker unter Druck. Eine Flut von schlechten Unternehmensnachrichten ergoss sich in den darauffolgenden Monaten über die Aktie. 

Die zweite Hälfte 2025 war von dem Versuch einer Bodenbildung geprägt. Der Kursbereich von 40 Euro schien zu halten. Man wähnte die Aktie Ende Januar bereits über dem Berg, als es für Novo Nordisk über die Marke von 54 Euro ging. Doch die Erholung nahm ein abruptes Ende, als die Dänen Anfang Februar ihre Ergebnisse für 2025 und einen recht schwachen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlichten. 

Zuletzt wurde es dramatisch. Die Nachricht, dass Studienergebnisse zum Abnehmmittel CagriSema nicht die erhofften Ergebnisse brachten, ließ Abgabedruck aufkommen. Zudem wurde bekannt, dass Novo Nordisk zu Jahresbeginn 2027 die Preise für Wegovy und Ozempic in den USA deutlich senken will, um im Wettbewerb mit Eli Lilly zu bestehen. Das war der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 

Novo Nordisk Aktienchart

Novo Nordisk mit Dammbruch

Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV)  reagierte vor allem auf die Nachricht zu den enttäuschenden Studienergebnissen zum Abnehmmittel Cagrisema mit verheerenden Kursverlusten. Die Ankündigung der Preisoffensive sorgte noch einmal für ein „Nachtreten“. Im Ergebnis wurde der zentrale Unterstützungsbereich 40 Euro / 35,8 Euro pulverisiert. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete sofort seine Wirkung. 

Wir haben einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die dramatische charttechnische Lage adäquat darzustellen. 

Novo Nordisk läuft mit großer Vehemenz auf den nächsten relevanten Unterstützungsbereich von 31 Euro bis 27 Euro zu. Man darf gespannt sein, wie belastbar diese alte Unterstützung noch ist. Sollte es darunter gehen, ist auch eine Ausdehnung der Korrektur auf 20 Euro nicht ausgeschlossen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 40 Euro.

Bn-Redaktion/mt
