Xpeng im Anflug

Mit Flugautos an die Börse 12.01.2026, 10:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hongkong
© Bild von carloyuen auf Pixabay
Xpeng zündet die nächste Wachstumsstufe – und hebt sprichwörtlich ab. Mit der geplanten Börsennotierung seiner Flugauto-Sparte in Hongkong nimmt das chinesische Tech-Unternehmen direkten Kurs auf einen Milliardenmarkt. Anleger könnten damit schon bald vom Aufstieg einer völlig neuen Mobilitätsklasse profitieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
XPeng ADR 20,75 USD +3,22 % TTMzero RT (USD)

IPO-Plan in den Startlöchern

Xpeng bereitet den Börsengang seiner Flugauto-Sparte in Hongkong vor. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, wurde die Platzierung der Aktien bereits vertraulich eingereicht. Die Notierung könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Für die Abwicklung des IPO wurden JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley engagiert. Ob und wann genau die Emission stattfindet, ist laut Insidern noch in der Prüfung.

Fabrik mit 30-Minuten-Takt

Die Sparte Xpeng Aeroht, international seit Kurzem als „Aridge“ bekannt, betreibt in Guangzhou eine hochautomatisierte Fabrik mit 120.000 Quadratmetern Fläche. Dort soll alle 30 Minuten ein Fluggerät vom Band rollen. Die Auslieferung des ersten serienreifen Flugautos ist für Ende 2026 geplant.

Milliardenschwere Vision

Xpeng Aeroht erhielt 2024 eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar. CEO He Xiaopeng und das Mutterunternehmen Xpeng halten wesentliche Anteile. In den vergangenen zwölf Monaten legte die Xpeng-Aktie um 69â€¯% zu und erreichte eine Marktkapitalisierung von rund 19 Milliarden US-Dollar.

Zukunftsmarkt „Low-Altitude Economy“

Mit dem Einstieg in die sogenannte „Low-Altitude Economy“ – einem aufstrebenden Marktsegment für Drohnen, Flugtaxis und ähnliche Anwendungen – will Xpeng von Chinas technologischem Fortschritt profitieren. Aerohts Flugautos stehen dabei symbolisch für das Ziel, sich als Innovationsführer in neuen Mobilitätsformen zu etablieren.

Xpengs KI-Offensive: Mehr als nur Autos

Xpeng will sich nicht länger als reiner Autohersteller verstehen – das Unternehmen positioniert sich als Anbieter physischer Künstlicher Intelligenz. CEO He Xiaopeng kündigte an, schon bald humanoide Roboter in Serie zu fertigen und autonome Robotaxis auf die Straße zu bringen. Grundlage dafür ist eine einheitliche KI-Plattform, die Software und Hardware miteinander verbindet – von Sensorik über Navigationssysteme bis zur eigenen Chipentwicklung.

Turing-Chip als Schlüsseltechnologie

Zentraler Baustein der neuen Strategie ist der hauseigene Turing-Chip, mit dem Xpeng sich vom hart umkämpften Preiskampf in der Automobilbranche abheben will. „Wir wollen kein Hersteller billiger Hardware sein“, so He Xiaopeng. Vielmehr strebt Xpeng eine klare Differenzierung als globales Tech-Unternehmen an – vergleichbar mit Tesla, das ebenfalls humanoide Roboter und KI-gesteuerte Mobilität forciert.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ5H0X
Ask: 2,38
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ5H0X. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
2 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
3 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
6 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
7 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall nimmt die 2.000 Euro ins Visier: Wird jetzt die Mega-…

14:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. machen sich bereit: Wenn Rallye, dann jetzt!

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger fliehen: Trump treibt Investoren in Gold

11:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoins Seitwärtsphase: Kommt jetzt der Run auf 200.000?

10:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold jetzt auf 5.000 US-Dollar? Barrick Mining – Imposante …

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Big Tech schwächelt: Diese Aktien könnten jetzt abstürzen

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump will Milliarden: Aber der Ölriese blockt!

10:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Index-Update: Walmart verdrängt AstraZeneca im Nasdaq 100

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer