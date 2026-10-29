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Zahlen schieben Aixtron-Aktie kräftig an

Wie weit kann das jetzt gehen? 29.10.2026, 10:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zahlen schieben Aixtron-Aktie kräftig an: Wie weit kann das jetzt gehen?
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© KI Support
Die Aixtron-Aktie legt im frühen Donnerstagshandel kräftig zu. Auslöser der Kursrallye sind die starken Zahlen zum 3. Quartal 2026. Bereits mit den vorgelegten vorläufigen Zahlen wusste der Ausrüster für die Halbleiterindustrie zu gefallen. Nun kam die Bestätigung. Und der Markt feierte die von einer hohen KI-Nachfrage getriebenen Finanzergebnisse.
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Aixtron – Zahlen schieben Aktie kräftig an

Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) reagierte mit einem kräftigen Kursanstieg auf die vorgelegten Finanzergebnisse, denn die fielen überaus überzeugend aus. 

Aixtron Aktienchart

Aixtron gab den Umsatz im 3. Quartal 2026 mit 183,6 Mio. Euro an, nach 119,6 Mio. Euro im 3. Quartal 2025. Das Bruttoergebnis wurde mit 87,3 Mio. Euro vermeldet, nach 46,4 Mio. Euro im 3. Quartal 2025. Das Umsatzplus von 54 Prozent und der Anstieg des Bruttoergebnisses von 88 Prozent wurden vom Markt überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 56,7 Mio. Euro. Das ist ein Plus von 268 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum ein Ergebnis in Höhe von 35,4 Mio. Euro, nach 13,0 Mio. Euro im 3. Quartal 2025. Aixtron wusste aber auch in anderen Kennzahlen zu überzeugen. So gab der Technologiekonzern den Free Cashflow mit 127,8 Mio. Euro an. Zum Vergleich: Im 3. Quartal 2025 belief sich dieser auf nur 39,2 Mio. Euro. Zudem verzeichnete das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum einen Auftragseingang in Höhe von 274,9 Mio. Euro. Dieser lag deutlich über dem Vorjahreswert von 124 Mio. Euro. 

Die starke Aufwärtsreaktion kommt aus charttechnischer Sicht gerade zur richtigen Zeit. Im Vorfeld der Veröffentlichung drohte der Aktie der Rutsch unter die Marke von 30 Euro. Der starke Kursanstieg im heutigen Donnerstagshandel sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie noch einen weiten Weg vor sich hat, um die Trendwende voranzutreiben. Kurzfristig kann es jetzt bis auf 40 / 42 Euro gehen. Dort verläuft auch die 200-Tage-Linie. Erst ein Vorstoß über die 42 Euro würde die Trendwende forcieren. Auf der Unterseite hat die Zone 30 / 29 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung. Ein Rücksetzer unter die 29 Euro wäre daher ein fatales Chartsignal. Zudem müsste in diesem Fall eine Neubewertung der Lage erfolgen. 

Bn-Redaktion/mt
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