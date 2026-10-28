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Netflix-Aktie stürzt ab

Lassen Anleger jetzt die Chance liegen? 28.10.2026, 17:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Netflix
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© Bild von Tumisu auf Pixabay
Die Netflix-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen massiv unter Druck. Das schwächere Wachstum und ein enttäuschender Ausblick haben die Anleger verunsichert. Gleichzeitig sehen einige Analysten inzwischen wieder deutliches Erholungspotenzial. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Ist der Ausverkauf eine Chance – oder steckt hinter dem Kursrutsch mehr?
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Morningstar bleibt optimistisch

Während die Börse die Netflix-Aktie weiter abstraft, fällt die Einschätzung von Morningstar deutlich positiver aus. Die Analysten halten an ihrer Fair-Value-Schätzung von 80 US-Dollar fest.

Damit sehen sie vom aktuellen Niveau aus erhebliches Potenzial. Als wichtige Gründe nennen sie unter anderem die Bewertung der Aktie und neue Wachstumsmöglichkeiten.

Besonders das werbefinanzierte Abo könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Netflix plant die Einführung dieses Angebots in weiteren internationalen Märkten. Morningstar erwartet dadurch zusätzliche Impulse beim Nutzerwachstum.

Doch der Markt bleibt skeptisch

Der Optimismus kommt allerdings nicht von allen Analysten. Mehrere Häuser haben ihre Kursziele nach den Quartalszahlen reduziert.

Das zeigt, wie schwierig die aktuelle Situation einzuschätzen ist. Netflix wächst weiterhin, doch das Tempo hat nachgelassen. Gleichzeitig sorgt die Entwicklung der Nutzerbindung für Diskussionen.

Auch beim Werbegeschäft musste Netflix seine Erwartungen zurücknehmen. Das Unternehmen rechnet hier für das laufende Jahr mit geringeren Erlösen als ursprünglich angepeilt.

Aktie deutlich günstiger bewertet

Der Kurssturz hat allerdings auch die Bewertung verändert. Morningstar sieht die aktuellen Bewertungskennzahlen inzwischen als deutlich vernünftiger an als in der Vergangenheit.

Genau darin liegt für Optimisten die mögliche Chance. Sollte Netflix sein Wachstum stabilisieren und gleichzeitig das Werbegeschäft weiter ausbauen, könnte die Aktie wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken.

Noch ist dieser Turnaround allerdings nicht bestätigt.

Charttechnik bleibt ein Warnsignal

Denn auch der Blick auf den Aktienchart mahnt zur Vorsicht. Die Netflix-Aktie ist zuletzt auf neue Tiefstände gefallen und hat wichtige Unterstützungsbereiche unterschritten.

Damit bleibt der kurzfristige Trend angeschlagen. Eine nachhaltige Erholung müsste sich zunächst zeigen, bevor von einer echten Trendwende gesprochen werden kann.

Chance oder weitere Falle?

Für Anleger stehen sich damit zwei Szenarien gegenüber. Auf der einen Seite stehen die gesunkene Bewertung, das Werbegeschäft und die weiterhin vorhandene Ertragskraft. Auf der anderen Seite stehen das langsamere Wachstum, die schwächere Nutzerentwicklung und der angeschlagene Chart.

Wer die Aktie beobachtet, dürfte deshalb vor allem auf eine Stabilisierung und die kommenden Geschäftszahlen achten. Gelingt Netflix eine Beschleunigung beim Wachstum, könnte die aktuelle Schwäche rückblickend als günstigerer Einstiegspunkt erscheinen. Bleibt die Dynamik dagegen aus, könnte der Abwärtstrend weitergehen.

Bn-Redaktion/js
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