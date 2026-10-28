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DAX geht vor dem Fed-Termin aus der Deckung

Volkswagen Vorzüge vor den Zahlen. Wie schlimm wird es? 28.10.2026, 08:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX geht vor dem Fed-Termin aus der Deckung: Volkswagen Vorzüge vor den Zahlen. Wie schlimm wird es?
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© Cedé Joey auf Pexels (Symbolbild)
Der deutsche Leitindex legte im gestrigen Dienstagshandel eine beeindruckende Stärke an den Tag. Der Tagesschluss oberhalb von 25.500 Punkten bringt den DAX vor dem wichtigen Fed-Termin in eine komfortable Ausgangslage.
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Volkswagen (VW) Vz 70,06 EUR +0,73 % Lang & Schwarz
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Der DAX schüttelte gestern seine Nervosität ab. Belastende Faktoren traten zunächst in den Hintergrund. Dass sich das Ganze unmittelbar vor dem wichtigen und möglicherweise richtungsweisenden Fed-Termin abspielt, ist besonders beeindruckend. 

Aber nicht nur die Fed steht im Fokus

Der DAX stemmte sich mit der starken Performance gegen die vorhandenen Marktunbilden. Die Ölpreise liegen unverändert auf hohem Niveau. Damit heizen Brent und WTI die Inflations- und Zinssorgen unverändert an. Eine Leitzinsanhebung durch die Fed jetzt im Oktober würde jedoch überraschen. Die begleitenden Kommentare und Kommuniqués könnten hingegen im Hinblick auf den Dezember für Unbehagen sorgen. An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die Fed-Sitzung nicht die einzige Klippe in dieser Handelswoche ist, die der DAX unfallfrei umschiffen muss. Neben diversen Quartals- und Konjunkturdaten sind es vor allem die PCE-Daten am Donnerstag, die für Überraschungen und Bewegungen sorgen könnten. 

DAX verbessert charttechnische Ausgangslage

Der DAX hat mit dem Vorstoß über die 25.500 Punkte die Tür in Richtung 26.000 Punkte aufgestoßen. Auf der Unterseite bleiben die 25.000 Punkte das Maß der Dinge. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 24.850 Punkten zu verorten. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen. 

Volkswagen Aktienchart

Volkswagen Vorzüge vor den Zahlen. Wie schlimm wird es?

Der Volkswagenkonzern wird am 29. Oktober über den Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2026 berichten. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung machen die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) aus charttechnischer Sicht keinen sonderlich stabilen Eindruck. Der Markt ist verunsichert. Zwar entwickelte sich der Kursbereich um 66 Euro zuletzt zu einer vermeintlich tragfähigen Unterstützung, doch der Umstand, dass es der Aktie nicht gelingen will, mit einem Ausbruch über die 70 Euro für Entlastung zu sorgen, mahnt zur Vorsicht. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die Aktie muss über die 70 Euro und darf nicht unter die 66 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 110 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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