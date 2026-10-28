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War das der Befreiungsschlag?

PayPal mit robusten Zahlen 28.10.2026, 08:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

War das der Befreiungsschlag? PayPal mit robusten Zahlen
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Quartalsberichte des Bezahldienstleisters PayPal waren in der Vergangenheit nicht selten eine Wundertüte. Der Qualität ließ dabei des Öfteren zu wünschen übrig. Der Markt reagierte dann entsprechend und schickte die Aktie gen Süden. Der aktuellen Veröffentlichung sah man demnach angespannt entgegen. Doch PayPal lieferte dieses Mal robuste Zahlen.
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PayPal mit robusten Zahlen – War das der Befreiungsschlag?

PayPal gab den Umsatz im September-Quartal 2026 mit 8,584 Mrd. US-Dollar an, nach 8,417 Mrd. US-Dollar im September-Quartal 2025. Der Umsatzanstieg belief sich entsprechend auf 2 Prozent.  

Die Ergebnisseite gestaltete sich wie folgt: PayPal wies für das 3. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,073 Mrd. US-Dollar (gleichbedeutend mit einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,25 US-Dollar) aus. Der ausgewiesene Gewinn lag somit um 14 Prozent unter dem Wert aus dem entsprechenden Vorjahresquartal. PayPal veröffentlichte im 3. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,248 Mrd. US-Dollar. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) gab PayPal für das 3. Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,245 Mrd. US-Dollar an, nach 1,288 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2025. 

Die operative Marge (non-GAAP) war ein Lichtblick. Sie legte im Jahresvergleich leicht auf 18,8 Prozent zu, nach 18,6 Prozent im 3. Quartal 2025. Der wichtige free cash flow lag im 3. Quartal 2026 mit 1,431 Mrd. US-Dollar um 17 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahresquartal. Im 3. Quartal 2025 verzeichnete PayPal noch einen free cash flow in Höhe von 1,718 Mrd. US-Dollar. 

Für das laufende 4. Quartal 2026 erwartet PayPal ein EPS von ungefähr 1,37 US-Dollar (GAAP) und 1,43 US-Dollar (non-GAAP).

Paypal Aktienchart

Chartcheck PayPal – War das der Befreiungsschlag?

Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen legte die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP) leicht zu. Sie kämpfte sich in Richtung der zentralen Widerstandszone 62 US-Dollar vor. Die erste Reaktion auf die Zahlen ließ nicht viel Gutes erwarten. Doch die Aktie fing sich. An der charttechnischen Ausgangslage ändert die Kursreaktion jedoch nicht viel: Für PayPal muss es über die 62 US-Dollar gehen, um die Trendwende voranzutreiben. Ein Befreiungsschlag sieht aber anders aus. Einen Rücksetzer unter die Zone 51,5 US-Dollar / 50 US-Dollar gilt es indes, unter allen Umständen zu verhindern. Die 50 US-Dollar haben zentrale Bedeutung. Unter anderem verläuft dort die 200-Tage-Linie. Ein Bruch dieser Zone wäre demnach ein massives Warnzeichen.   

Bn-Redaktion/mt
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