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Ölmarkt unter Spannung

Mehr Öl bringt keine Entlastung beim Tanken 27.10.2026, 15:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölmarkt unter Spannung: Mehr Öl bringt keine Entlastung beim Tanken
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© Bild von Zbynek Burival auf Unsplash.com
Aus dem Nahen Osten gelangt wieder mehr Öl auf den Weltmarkt als vor dem Iran-Krieg. Trotzdem bleiben Benzin und Diesel teuer, während die Ölsorte Brent zuletzt bei knapp 115 US-Dollar je Barrel lag. Hinter dem scheinbaren Widerspruch stecken riskante Transportwege, ungleich verteilte Reserven und ein entscheidender Unterschied zwischen Rohöl und fertigen Kraftstoffen.
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Brent bleibt trotz Exporterholung teuer

Am Freitag bewegte sich Brent bei rund 114,9 US-Dollar je Barrel, umgerechnet rund 103 Euro. Die steigenden Liefermengen reichen bislang nicht aus, um die Sorge vor neuen Versorgungsausfällen zu verdrängen. Händler zweifeln daran, dass die Stabilisierung rund um die Straße von Hormus dauerhaft hält. Weitere Angriffe auf Schiffe oder Energieanlagen könnten die Lage erneut verschärfen. Neben dem tatsächlichen Angebot bestimmen deshalb auch Nachfrage, Lagerbestände und Erwartungen an künftige Lieferungen den Ölpreis.

Ölexporte übertreffen das Vorkriegsniveau

Vorläufigen Schätzungen zufolge erreichten die Ölströme aus dem Nahen Osten in der Woche bis zum 18. Oktober rund 24 Millionen Barrel täglich. Vor dem Krieg waren es 23,3 Millionen Barrel. Ein Barrel entspricht 159 Litern. Ein improvisiertes Transportsystem unter dem Schutz der USA hilft, die Lieferungen aufrechtzuerhalten. Die Transporte durch Hormus einschließlich vorgelagerter Umladungen erreichten im selben Zeitraum rund 14 Millionen Barrel täglich und damit etwa 82 Prozent des Vorkriegsniveaus. 

Ausweichrouten haben ihren Preis

Ein erheblicher Teil des Rohöls gelangt inzwischen über alternative Wege auf den Weltmarkt. Pipelines ermöglichen es, die gefährliche Meerenge zu umgehen. Saudi-Arabien setzt zudem auf Umladungen zwischen Schiffen. Solche Verfahren stabilisieren die Versorgung, verursachen aber zusätzlichen logistischen Aufwand. Gleichzeitig bleiben Transport und Versicherung teuer, solange neue Angriffe drohen. Die höhere Exportmenge bedeutet deshalb keine Rückkehr zu normalen Lieferbedingungen. Das Risiko einer erneuten Unterbrechung bleibt bestehen und belastet die Aussicht auf dauerhaft niedrigere Preise.

Bei Diesel bleibt die Entspannung aus

Die Erholung betrifft überwiegend Rohöl. Bei verarbeiteten Produkten wie Diesel oder Naphtha stehen weniger alternative Transportmöglichkeiten zur Verfügung. Umladungen zwischen Schiffen sind wegen möglicher Verunreinigungen schwieriger. Genau hier liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass höhere Rohölexporte nicht automatisch günstigere Tankfüllungen bringen. Benzin und Diesel verteuern sich weiterhin im Großhandel. Damit bleibt die Versorgung mit fertigen Kraftstoffen ein eigener Engpass, selbst wenn insgesamt wieder mehr Öl die Region verlässt.

Reserven verzögern die Normalisierung

Auch die Lagerbestände entwickeln sich unterschiedlich. Die strategische US-Ölreserve soll zuletzt auf 282,7 Millionen Barrel gefallen sein, den niedrigsten Stand seit Oktober 1982. Chinas Bestände werden dagegen auf mindestens 1,2 Milliarden Barrel geschätzt. Deutschland verfügt einschließlich fertiger Mineralölerzeugnisse über rund 24 Millionen Tonnen. Marktbeobachter rechnen damit, dass sich die Normalisierung über mehrere Monate hinzieht. Sinkende Rohölpreise bleiben möglich, eine schnelle Rückkehr zu den Tankstellenpreisen vor dem Krieg lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Bn-Redaktion/ar
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