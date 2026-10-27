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Wassertechnik

Xylem-Aktie stürzt ab 27.10.2026, 15:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wassertechnik: Xylem-Aktie stürzt ab
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© Bild von Sarah Richter auf Pixabay
Xylem verdient sein Geld mit Pumpen, Wasseraufbereitung und Messtechnik für die Wasserwirtschaft. Doch Kunden geben vorsichtiger Geld aus und Projekte verschieben sich, weshalb der US-Konzern seine Umsatz- und Gewinnziele für 2026 senkt. Die Aktie verliert am Dienstag mehr als neun Prozent.
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Unverzichtbare Technik, verschiebbare Aufträge

Xylems Anlagen transportieren Trinkwasser, reinigen Abwasser und helfen dabei, undichte Leitungen aufzuspüren. Der Konzern liefert damit Technik für grundlegende Aufgaben von Wasserversorgern und Industrieunternehmen. Allerdings schützt dieses Geschäft nicht vor Investitionspausen. Wenn Kunden Projekte später umsetzen oder Ausgaben zurückhalten, fehlen Xylem zunächst die entsprechenden Erlöse. Genau diese Verzögerungen belasten nun die Geschäftsentwicklung. Der langfristige Bedarf an funktionierender Wasserinfrastruktur führt nicht automatisch zu kurzfristig steigenden Umsätzen.

Wachstum weicht schrumpfenden Erlösen

Besonders schwer wiegt die Korrektur der Jahresziele. Statt eines Umsatzwachstums von zwei Prozent erwartet Xylem für 2026 inzwischen einen Rückgang um ein Prozent. Die Erlöse sollen etwa 8,95 Milliarden US-Dollar erreichen, umgerechnet rund 8,00 Milliarden Euro. Auch die Gewinnplanung fällt niedriger aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nur noch 5,40 bis 5,45 US-Dollar betragen, ungefähr 4,83 bis 4,87 Euro. Damit muss der Konzern seine bisherige Erwartung einer besseren Geschäftsentwicklung zurücknehmen.

Anleger verkaufen die Aktie

Die Börsenreaktion fällt deutlich aus. Am 27. Oktober notiert die Xylem-Aktie um 88,04 Euro. Das entspricht einem Verlust von 9,19 Prozent oder 8,91 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt 20,5 Milliarden Euro. Der Kurssturz folgt auf eine Kombination aus schwachen Quartalserlösen und niedrigeren Jahreszielen. Anleger müssen damit nicht nur ein enttäuschendes Quartal einordnen, sondern auch ihre Erwartungen an das verbleibende Geschäftsjahr anpassen.

Neue Bestellungen geben Hoffnung

Ein vollständiger Nachfrageeinbruch lässt sich aus den Zahlen allerdings nicht ablesen. Während der Quartalsumsatz um drei Prozent sank, legte der Auftragseingang organisch um zehn Prozent zu. Dieser Unterschied ist entscheidend. Neue Bestellungen können künftiges Geschäft sichern, werden aber nicht sofort zu Umsatz. Zugleich zeigt der Umsatzrückgang von 16 Prozent im Bereich Mess- und Steuerungslösungen, wie stark einzelne Aktivitäten unter Druck stehen. Entscheidend wird deshalb, wann Xylem die vorhandenen Aufträge tatsächlich abarbeiten und abrechnen kann.

Umbau soll Geschäft stärken

Zusätzlich will Xylem sein Geschäft neu ordnen. Die Bereiche Applied Water International und Specialty Flow Control sollen verkauft werden. Ab 2027 plant der Konzern außerdem mit drei statt bislang vier Segmenten. Dadurch soll sich das Unternehmen stärker auf Aktivitäten mit besseren Wachstumsmöglichkeiten konzentrieren. Die angekündigten Schritte ändern jedoch zunächst nichts an der gesenkten Jahresprognose. Offen bleibt, wie schnell der Umbau Wirkung zeigt und ob verschobene Kundenprojekte wieder genügend Dynamik in die Umsatzentwicklung bringen.

 

Bn-Redaktion/ar
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