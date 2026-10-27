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Verizon überrascht mit Ausblick positiv

Kursfeuerwerk bleibt aus. Aktie unter Druck 27.10.2026, 15:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Verizon überrascht mit Ausblick positiv: Kursfeuerwerk bleibt aus. Aktie unter Druck
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© Bild von Lucent_Designs_dinoson20 auf Pixabay
Mit Spannung wurden die Zahlen des Telekommunikationskonzerns Verizon erwartet. Man hatte auf ein starkes Zahlenwerk gehofft. Dieses sollte die im Vorfeld zu beobachtende Erholung antreiben. Obgleich der Konzern sogar seinen Ausblick anhob, reagierte der Markt recht verhalten auf das Zahlenwerk.
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Verizon mit robusten Zahlen 

Schauen wir uns den Q3-Bericht einmal etwas genauer an. Verizon gab den Umsatz im September-Quartal mit 34,313 Mrd. US-Dollar an, nach 33,821 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2025. Das ist ein Umsatzplus von etwas mehr als 1 Prozent. Der Nettogewinn legte im aktuellen Berichtszeitraum auf 5,320 Mrd. US-Dollar zu (entspricht EPS in Höhe von 1,25 US-Dollar), nach 5,056 Mrd. US-Dollar (EPS 1,17 US-Dollar) im 3. Quartal 2025. Der bereinigte Gewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf ein EPS in Höhe von 1,31 US-Dollar und fiel damit deutlich besser aus als der Vergleichswert von 1,21 US-Dollar, der im 3. Quartal 2025 erzielt wurde. Verizon vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 13,8 Mrd. US-Dollar. 

Verizon Communications Aktienchart

Verizon hebt Prognose an

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen nunmehr einen bereinigten Gewinn in Höhe von 5,04 bis 5,06 US-Dollar je Aktie. Das ist ein Plus von 7 Prozent bis 7,5 Prozent. Zuvor ging man von einem Plus beim bereinigten Gewinn in Höhe von 6 Prozent bis 7  Prozent aus. 

Das macht die Verizon-Aktie

Aktien von Telekommunikationskonzernen haben es nicht leicht. Die Verizon-Aktie (WKN: 868402 | ISIN: US92343V1044 | Ticker-Symbol: BAC) macht da keine Ausnahme. Mitte September hatte die Aktie noch die große Chance, den markanten Widerstandsbereich um 51,5 US-Dollar aufzubrechen. Sie scheiterte jedoch mit dem Unterfangen. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten den Ausbruch und damit ein frisches Kaufsignal. Zwischenzeitlich nahm die Aktie den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 42 / 40 US-Dollar ins Visier. Ein erster Angriff auf diese Unterstützung wurde abgewehrt. Die Aktie drehte zunächst nach oben ab, scheiterte aber bereits am nächsten wichtigen Widerstand von 45 US-Dollar. Die Zahlen könnten die Aktie nun erneut in Bedrängnis bringen.

Zusammenfassung

Die Zahlen brachten nicht die erhofften Impulse. Stattdessen könnte es nun noch einmal ungemütlich werden. Ein Rücksetzer unter die Zone 42 / 40 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 US-Dollar.  

Bn-Redaktion/mt
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