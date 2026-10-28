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1,9 Milliarden Euro Gewinn sorgen für Kurssprung 28.10.2026, 12:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Bank
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© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Die Deutsche Bank setzt ihre Rekordserie im dritten Quartal fort und übertrifft beim Gewinn die Erwartungen deutlich. Nach Steuern verdient der DAX-Konzern 1,9 Milliarden Euro und erreicht damit bereits das dritte Rekordquartal in Folge. Die Aktie reagiert am Mittwoch mit einem Kursplus von rund 3,5 Prozent.
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Gewinn übertrifft die Erwartungen deutlich

Der Gewinn vor Steuern stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro. Analysten hatten im vom Unternehmen veröffentlichten Konsens lediglich mit rund 2,39 Milliarden Euro gerechnet. Nach Steuern verdiente die Deutsche Bank 1,9 Milliarden Euro. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 6 Prozent auf 0,94 Euro. Nach neun Monaten steht bereits ein Rekordgewinn nach Steuern von 5,9 Milliarden Euro zu Buche, 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Erträge steigen, Kosten bleiben stabil

Auch auf der Ertragsseite entwickelt sich das Geschäft weiter positiv. Die Nettoerträge legten im dritten Quartal um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig blieben die zinsunabhängigen Aufwendungen mit 5,2 Milliarden Euro nahezu unverändert. Dadurch verbesserte sich die Aufwand-Ertrag-Relation von 64,4 auf 62,4 Prozent. Nach neun Monaten erreichten die Erträge 25,5 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent.

Unternehmensbank erreicht Rekorderträge

Besonders stark entwickelte sich die Unternehmensbank, die Rekorderträge meldete. Kredite legten dort im Jahresvergleich um 8 Prozent, Einlagen um 13 Prozent zu. In der Privatkundenbank stiegen die Erträge im Wealth Management um 10 Prozent. Gleichzeitig erhöhten sich die verwalteten Vermögen von Privatkundenbank und Asset Management im Quartal um 50 Milliarden Euro auf 2,0 Billionen Euro. Die Nettozuflüsse erreichten einen Rekordwert von 47 Milliarden Euro.

Risikovorsorge steigt auf 501 Millionen Euro

Ganz ohne Belastungen blieb das Quartal allerdings nicht. Die Risikovorsorge erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 9 Prozent auf 501 Millionen Euro. Gründe waren unter anderem der weitere Abbau von Risiken bei Gewerbeimmobilien sowie ein einzelner Kreditfall in der Unternehmensbank. Gleichzeitig bleibt die Kapitalausstattung solide. Die harte Kernkapitalquote lag bei 14,0 Prozent, während Deutsche Bank 2026 bislang Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft hat.

Aktie steigt an die DAX-Spitze

Anleger reagieren positiv auf die Zahlen. Die Deutsche-Bank-Aktie legt am Mittwochvormittag rund 3,5 Prozent auf etwa 29,85 Euro zu und gehört damit zu den stärksten DAX-Werten. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management inzwischen optimistischer und erwartet Erträge von mehr als 33 Milliarden Euro. Entscheidend wird nun, ob die Bank ihre Rekordserie fortsetzen und gleichzeitig die steigende Risikovorsorge unter Kontrolle halten kann.

Bn-Redaktion/tb
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