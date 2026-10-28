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Symrise

Aktie bricht zweistellig ein 28.10.2026, 12:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symrise
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© Symrise 2026
Die Symrise-Aktie bricht am Mittwoch nach den Zahlen zum dritten Quartal zeitweise um mehr als 10 Prozent ein. Dabei übertrifft der Konzern beim organischen Wachstum sogar die Erwartungen, doch vorsichtigere Aussagen zur Profitabilität und zum Schlussquartal verschrecken Anleger. Mit dem Absturz auf rund 90 Euro ist ein Großteil der jüngsten Kursgewinne innerhalb weniger Stunden wieder verschwunden.
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Aktie fällt zurück auf rund 90 Euro

Symrise gehört am Mittwoch zu den mit Abstand schwächsten DAX-Werten. Zeitweise verliert die Aktie mehr als 10 Prozent und fällt bis auf knapp 90 Euro. Noch am Dienstag hatte das Papier bei rund 100 Euro geschlossen. Besonders deutlich wird die Bewegung im Monatsvergleich. Anfang Oktober notierte Symrise ebenfalls nahe 90 Euro, bevor eine Rally die Aktie zwischenzeitlich auf mehr als 103 Euro führte. Dieser Anstieg ist nun nahezu vollständig wieder aufgezehrt.

Umsatzwachstum übertrifft die Erwartungen

Operativ fiel das dritte Quartal zunächst stärker aus als erwartet. Symrise steigerte den Umsatz auf 1,31 Milliarden Euro, nach 1,222 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das organische Wachstum erreichte 5,3 Prozent, während Analysten im Durchschnitt mit rund 5,0 Prozent gerechnet hatten. Besonders positiv entwickelte sich Scent & Care mit 5,6 Prozent organischem Wachstum. Taste, Nutrition & Health legte um 5,2 Prozent zu.

Margenaussage wird zum Belastungsfaktor

Der entscheidende Schwachpunkt liegt beim Ausblick auf die Profitabilität. Symrise bestätigt zwar weiterhin seine Zielspanne für die bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent. Das Management erwartet nun allerdings nur noch einen Wert in der unteren Hälfte dieser Spanne. Zusätzlich sollen Investitionen in IT, Innovation und Mitarbeiter die Marge belasten. Genau diese Konkretisierung reicht Anlegern offenbar aus, um nach der vorherigen Kursrally Gewinne mitzunehmen.

Schlussquartal dürfte schwächer wachsen

Auch beim Umsatzsignal wird Symrise vorsichtiger. Für das Gesamtjahr bleibt ein organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent das Ziel, erwartet wird nun ein Wert ungefähr in der Mitte der Spanne. Im vierten Quartal soll sich die Wachstumsdynamik gegenüber dem starken dritten Quartal abschwächen. Als Grund nennt der Konzern anspruchsvollere Vergleichswerte. Damit treffen gute aktuelle Geschäftszahlen auf einen weniger dynamischen Ausblick.

Analysten bleiben grundsätzlich positiv

JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 100 Euro. Die DZ Bank erwartet dagegen, dass die Konsensschätzungen nach der vorsichtigeren Margenaussage moderat sinken könnten. Für die Aktie verschiebt sich der Fokus damit wieder klar auf Profitabilität und Umsetzung. Nach dem Einbruch zurück auf das Kursniveau von Anfang Oktober muss Symrise nun zeigen, dass das starke Volumenwachstum auch in steigende Ergebnisse übersetzt werden kann.

Bn-Redaktion/tb
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